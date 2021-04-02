Рэй Фишер рассказал о съемках в «Лиге справедливости». На них Джосс Уидон угрожал актерам, а студия его покрывала

The Hollywood Reporter выпустил материал, посвященный скандалу вокруг «Лиги справедливости». Издание пообщалось с Рэем Фишером, сыгравшим супергероя Киборга, а также с источниками, близкими к студии Warner Bros.

Конфликт между Фишером и Warner начался в прошлом году, когда актер обвинил в неподобающем поведении Джосса Уидона, заменившего Зака Снайдера на посту режиссера. Он также рассказал, что боссы DC Films поддерживали Уидона и угрожали Фишеру разрушить его карьеру. В конце года студия сообщила, что провела внутреннюю проверку.

Вот что пишет THR.

Заменив Снайдера, Уидон сильно сократил сюжетные линии «Лиги», включая отношения Киборга с матерью. Но, когда Фишер обратился к нему с замечаниями в надежде повлиять на раскрытие героя, режиссер отверг их. «Я не люблю получать правки от кого бы там ни было, даже если это Роберт Дауни мл.», — цитирует актер Уидона.

После этого Фишер связался с продюсером Джеффом Джонсом, но тот не принял меры, потому что не хотел «злить Джосса». Фишер вспоминает: студии не нравилось, что Киборг почти не улыбается в кадре. По его словам, Джонс, глава DC Films Джон Берг и руководитель Warner Bros. Тоби Эммерих не хотели, чтобы в центре фильма был «сердитый чернокожий мужчина».

Джонс также посоветовал Фишеру играть Киборга с оглядкой на Квазимодо, главного героя «Собора Парижской Богоматери» Виктора Гюго, а не на чудовище Франкенштейна. Актеру это не понравилось: для него была важна разница между человеком, который родился с ограниченными способностями, и героем, который получил травму из-за аварии.

Джонс хотел, чтобы Киборг произнес в фильме слово «буйя!», как это было в мультфильме «Юные Титаны». Фишер считал эту строчку странной, особенно с учетом того, что у белых героев не было коронных фраз.

Источники издания утверждают, что у Уидона был конфликт с Галь Гадот. Когда актриса отказалась произносить диалоги, которые ей не нравились, режиссер пообещал разрушить ее карьеру и сделать так, что ее героиня будет выглядеть в фильме глупо. Также Уидон раскритиковал «Чудо-женщину» Пэтти Дженкинс. В разговоре с THR актриса призналась, что у нее были проблемы с Уидоном, но студия «решила их своевременно».

По данным THR, Уидон поссорился и с другими актерами, включая Джереми Айронса.

После того как Фишер рассказал Эммериху о поведении Уидона на площадке, Джонс намекнул актеру, что тот может испортить себе репутацию, если будет жаловаться руководству студии и дальше.

Летом 2020 года Фишер попросил Warner провести независимую проверку. Студия наняла расследователя, но один из сотрудников Warner посоветовал актеру не доверять тому, поскольку он уже работал c компанией. Позже Warner привлекла Кэтрин Форрест, которая расследовала скандал с экс-главой студии Кевином Цудзихарой (его обвиняли в отношениях с актрисой, которой он обещал роли в обмен на секс). По итогам проверки она пообещала Фишеру принять соответствующие меры, но никаких подробностей так и не сообщила. Еще она сказала, что не нашла доказательств расовых притеснений внутри студии.

В статье говорится, что Джонс отверг и другие идеи в экранизациях комиксов DC. Например, он не хотел, чтобы дедушку Супермена в сериале «Криптон» играл чернокожий актер, а супергерой Адам Стрэндж был бы геем или бисексуалом.

На фоне скандала студия исключила Киборга из сценария «Флэша», где Фишер должен был сыграть второстепенную роль. Сейчас актер занят в мини-сериале Women Of The Movement, который расскажет о Мами Тилл, матери чернокожего подростка Эмметта Тилла, зверски убитого в 14 лет. Фишер сыграет возлюбленного главной героини, которая по сюжету пытается добиться правосудия.

После выхода первой версии «Лиги справедливости» Джефф Джонс и Джон Берг покинули руководящие должности DC Films. Сейчас подразделение возглавляет Уолтер Хамада.