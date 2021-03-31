«Годзилла против Конга» — главный блокбастер за время эпидемии

Американский прокат начинает выздоравливать. Вакцинация в США идет быстрыми темпами, число зарегистрированных случаев ковида снижается, а кинотеатры в крупнейших городах наконец-то работают. В Лос-Анджелесе даже изменили ограничения на рассадку с 25% до 50%.

Warner Bros. выпустила четвертую часть своей монструозной франшизы — «Годзилла против Конга», и она показала в Америке лучшие результаты дебютного уик-энда за все время пандемии. Фильм вышел в кинотеатрах перед католической Пасхой, и за первые три дня зрители принесли в кинотеатры 32,2 млн долларов, а за пять дней — 48 миллионов. Эти цифры соответствуют верхней планке прогнозов, которые давали аналитики перед началом уик-энда.

Как и другие релизы Warner Bros. в этом году, «Годзилла против Конга» вышел одновременно в кинотеатрах и на сервисе HBO Max без дополнительной платы для подписчиков. Значит ли успех фильма, что модель релиза день в день без эксклюзивного прокатного окна работает? Не факт, ведь мы не знаем, сколько денег «Годзилла против Конга» мог бы заработать, если бы не был доступен на стриминге. Warner Media не сообщает статистику просмотров онлайн, но утверждает, что картина Адама Вингарда обошла другие релизы HBO Max. В компании уже сомневаются, стоит ли полностью сохранять эту схему до конца года и выпускать день в день такой потенциальный блокбастер, как «Дюна» Дени Вильнёва с Тимоти Шаламе и Зендеей. Официально об изменении планов пока не сообщалось.

Монстры ставят рекорды не только на внутреннем рынке. В мировом прокате «Годзилла против Конга» уже заработал 285 млн долларов. Для того чтобы достичь отметки в 200 миллионов, картине понадобилось всего 12 дней — вдвое меньше, чем «Доводу».

«Никто» — крупнейший голливудский успех российского режиссера

До «Годзилла против Конга» лидером американского проката успел побыть боевик «Никто» с Бобом Оденкёрком из «Лучше звоните Солу». Фильм, снятый Ильей Найшуллером, заработал 6,7 млн долларов в выходные 26—28 марта. Это первый случай в истории, когда картине российского режиссера удалось возглавить американский бокс-офис. Кроме того, «Никто» стал самым прибыльным триллером эпохи коронавируса, опередив «Дьявола в деталях» (тот стартовал с 4,8 млн долларов). Отличные отклики от зрителей (у «Никто» средняя оценка A- на CinemaScore) говорят о том, что итоговые сборы фильма могут быть в пять раз выше цифр первого уик-энда.

Disney ставит на стриминг

В отличие от конкурентов из Warner, крупнейшая голливудская корпорация продолжает сомневаться в перспективах кинотеатрального проката. «Черная Вдова» не только перенесена с мая на 9 июля, но выйдет в тот же день на стриминге Disney+ за дополнительную плату. Та же самая судьба постигла другой летний тентпол компании — «Круэллу» с Эммой Стоун. Фильм выйдет 28 мая тоже без прокатного окна. А новый мультфильм Pixar «Лука» появится только на Disney+ 18 июня без дополнительной платы для подписчиков.

Кинотеатры надеялись, что «Черная Вдова» откроет сезон летних блокбастеров, который в прошлом году не состоялся. Но Disney — лидер индустрии, поэтому может диктовать свои условия, а делиться выручкой, очевидно, не хочет. Мультфильм «Райя и последний дракон», который был выпущен по той же схеме, бойкотировали несколько больших кинотеатральных сетей, но в случае с «Черной Вдовой» пойти на такой шаг прокатчикам будет сложнее: никто не хочет отказываться от прибылей с фильма Marvel и всерьез портить отношения с Disney.

Россия: «Годзилла против Конга» никуда не уходит, а «Последний богатырь» всех победил



В отличие от США, в России минувшие выходные выдались не особенно удачными: общие сборы составили всего 505 млн рублей. Для сравнения: сборы за предыдущий уик-энд — около 850 млн рублей. Главной премьерой уик-энда стал российский кинокомикс «Майор Гром: Чумной Доктор». Блокбастер стоил 600 млн рублей в производстве, и предполагалось, что картина сможет собрать 1—1,5 млрд рублей. Но премьерный уик-энд принес «Майору Грому» всего 107 миллионов. Судя по всему, сам по себе жанр комикса в России не гарантирует зрительского интереса, если речь не идет о Marvel или DC.

Поэтому лидером проката вторую неделю остался все тот же «Годзилла против Конга». Голливудский блокбастер заработал за выходные 176 млн рублей. Третью строчку занял диснеевский проект «Райя и последний дракон» (40 млн рублей).

Между тем для российского кинопрома на этой неделе были и приятные новости. Фэнтези «Последний богатырь: Корень зла», которое шло в России в новогодние праздники, оказалось на 18-м месте в списке самых кассовых фильмов мирового проката за 2021 год. Картина собрала 28,3 млн долларов, что позволило ей занять в рейтинге 18-ю строчку, немного уступив индийскому «Мастеру». Конечно, эта статистика объясняется в том числе и тем, что прокат в России восстановился раньше, чем в США и Западной Европе. Об этом же свидетельствует то, что первые две строчки в рейтинге занимают китайские фильмы (в КНР с прокатом тоже все хорошо). Тем не менее новость для российского кино приятная, тем более что в топ-50 вошли еще две отечественные картины — «Конек-горбунок» и «Батя».