ММКФ объявил конкурсную программу. Фестиваль откроет «Девятаев» Тимура Бекмамбетова

Организаторы Московского международного кинофестиваля объявили программу. 43-й смотр откроет военный экшен Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова «Девятаев». Фильм расскажет о советском летчике Михаиле Девятаеве, совершившем побег из немецкого лагеря в 1944 году. В картине сыграли Павел Прилучный, Павел Чинарев, Алексей Филимонов и Дарья Златопольская.
Жюри фестиваля возглавит Брийанте Мендоса, филлипинский режиссер, известный по триллеру «Бойня». Вместе с ним судить основной конкурс будут режиссеры Карим Айнуз и Нигина Сайфуллаева, актер Милош Бикович и композитор Юрий Потеенко.
Конкурсная программа:
- «Чрево моря» (Испания);
- «Он» (Норвегия);
- «Счастливое предзнаменование» (Индия);
- «Женщины» (Япония);
- «Внутреннее сияние» (Венесуэла);
- «#Засранка» (Румыния);
- «Божий человек» (Греция);
- «Кровопийцы» (Германия);
- «Кофейня в поле» (Китай);
- «Голубое сердце» (Куба);
- «Сын» (Иран);
- «Равнодушные» (Италия);
- «Последняя „Милая Болгария“» (Россия).
В жюри программы короткого метра вошли продюсер и киновед Наталья Мокрицкая, режиссер Денеш Надь и актер Каис Насеф.
В этом году в рамках смотра пройдет ретроспектива режиссера Ким Ки Дука, который умер от коронавируса в 2020 году. В 2019-м он возглавлял жюри основного конкурса ММКФ.
43-й ММКФ пройдет в Москве с 22 по 29 апреля.
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