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ММКФ объявил конкурсную программу. Фестиваль откроет «Девятаев» Тимура Бекмамбетова

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Организаторы Московского международного кинофестиваля объявили программу. 43-й смотр откроет военный экшен Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова «Девятаев». Фильм расскажет о советском летчике Михаиле Девятаеве, совершившем побег из немецкого лагеря в 1944 году. В картине сыграли Павел Прилучный, Павел Чинарев, Алексей Филимонов и Дарья Златопольская.

Жюри фестиваля возглавит Брийанте Мендоса, филлипинский режиссер, известный по триллеру «Бойня». Вместе с ним судить основной конкурс будут режиссеры Карим Айнуз и Нигина Сайфуллаева, актер Милош Бикович и композитор Юрий Потеенко.

Конкурсная программа:

В жюри программы короткого метра вошли продюсер и киновед Наталья Мокрицкая, режиссер Денеш Надь и актер Каис Насеф.

В этом году в рамках смотра пройдет ретроспектива режиссера Ким Ки Дука, который умер от коронавируса в 2020 году. В 2019-м он возглавлял жюри основного конкурса ММКФ.

43-й ММКФ пройдет в Москве с 22 по 29 апреля.

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