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В 2020 году Netflix заработал в России больше 450 млн рублей

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За последние два с половиной месяца 2020 года Netflix заработал в России 462,96 млн рублей. Эту информацию раскрыло ООО «Развлекательный онлайн-сервис», которое управляет стримингом в РФ.

«Коммерсантъ» уточняет, что чистая прибыль компании составила 24,38 млн рублей. При этом на платежи поставщикам и подрядчикам ушло 220,4 млн рублей, а на оплату труда на территории страны — 2,9 миллиона.

До этого доходы Netflix в России не раскрывались. В конце 2020 года TelecomDaily оценивало долю Netflix на рынке в 8,4%, а выручку — в 3 млрд рублей. Агентство ожидает, что доля сервиса в России может вырасти до 10,5%. Глава TelecomDaily Денис Кусков отметил, что агентство не изменило своих оценок, несмотря на данные ООО.

По словам директора ассоциации «Интернет-видео» Алексея Бырдина, раскрытую за 2,5 месяца выручку Netflix нельзя прямо экстраполировать на год, поскольку часть доходов могла не отразиться в отчете из-за особенностей оплаты подписки. По его подсчетам, выручка сервиса за месяц могла составить 184 миллиона, а если оценивать максимальную стоимость тарифа в 999 рублей, то минимальное число платящих подписчиков достигло 180 тысяч.

Бырдин добавил, что Роскомнадзор должен включить Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов, поскольку его аудитория в России превысила 100 тысяч пользователей. Это значит, что компания будет исполнять регуляторные требования, например маркировать контент, хранить данные российских пользователей на территории страны и зарегистрировать отдельное юрлицо, что повлечет дополнительные расходы.

Ранее TelecomDaily оценило доход онлайн-рынка в России за 2020 год. В тройку лидеров попали ivi (8,8 млрд рублей), Okko (5,3 млрд рублей) и Wink (2,9 млрд рублей).

Источник: «Коммерсантъ» 
Фото: Getty Images

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