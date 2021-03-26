«Мы не закончили одно дело»: Финальный трейлер «Черной Вдовы»

Дубляж:

Оригинал:

Действие нового фильма Marvel происходит между событиями «Противостояния» и «Войны бесконечности». В этот раз Наташа Романофф (Скарлетт Йоханссон) столкнется с «Крастной комнатой» — программой по созданию профессиональных убийц и шпионов, которая сделала ее Черной Вдовой. В картине также появятся ее соратница Елена Белова (Флоренс Пью), наставница Мелина Востокофф (Рэйчел Вайс) и советский супергерой Красный Страж (Дэвид Харбор), а их врагом станет Таскмастер — наемник, способный копировать чужие стили боя.

«Черная Вдова» выйдет 9 июля — одновременно в кино и на Disney+.