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Леброн Джеймс объединяется с Багзом Банни в трейлере нового «Космического джема»!

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Новый «Космический джем» — продолжение одноименного фильма 1996 года, в котором Майкл Джордан и персонажи мультсериала «Looney Toons» играли в баскетбол против мультмонстров, напавших на Землю. Главным героем сиквела станет чемпион НБА Леброн Джеймс. По сюжету спортсмен попадает в ловушку вирутальной реальности, и чтобы выбраться из нее, он должен помочь героям «Looney Toons» победить цифровые версии величайших баскетболистов.

Продолжение снял Малкольм Д. Ли, один из режиссеров «Очень страшного кино 5».

«Космический джем: Новое поколение» выйдет одновременно в кинотеатрах и на сервисе HBO Max 16 июля.

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Бэтмен собирает команду супергероев, чтобы спасти Землю. Самый ожидаемый блокбастер весны
В главных ролях:Галь Гадот, Бен Аффлек, Джаред Лето
Режиссер:Зак Снайдер
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