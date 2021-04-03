Почему Голливуд начал бороться с токсичными фанатами, которых раньше игнорировал

18 марта студия Warner Bros. выпустила «Снайдеркат» — режиссерскую версию фильма «Лига справедливости». Зрители три года требовали показать картину в том виде, в котором ее задумал Зак Снайдер. Иногда у фанатского движения был токсичный характер — например, его участники угрожали пользователям соцсетей, не разделяющим их любовь к режиссеру, и руководителям студии, которые не хотели выпускать оригинальный вариант «Лиги».

Это не первый случай, когда релиз громкого фильма сопровождается травлей. Ранее интернет-пользователи критиковали студию Sony за «женский» ремейк «Охотников за привидениями», массово занижали оценки «Капитана Марвел» на Rotten Tomatoes и слали расистские оскорбления Джону Бойеге и Келли Мари Трэн после выхода «Последних джедаев».

СМИ отмечают, что раньше студии игнорировали травлю, но в начале 2021 года Голливуд пересмотрел свою политику. В январе косплеер Кристина Ариэлль столкнулась с расистскими нападками после того, как ее назначили ведущей шоу The High Republic Show, посвященного «Звездным войнам». Вскоре Lucasfilm публично поддержала девушку, напомнив всем о важности инклюзивности. А через несколько недель студия уволила из «Мандалорца» Джину Карано — за то, что актриса сравнивала отношение к американцам с другими политическими взглядами с Холокостом и шутила над транс-персонами.

Впрочем, пока это единичные случаи. Актерский агент анонимно рассказал THR, что недавно просил Disney вмешаться в скандал на почве расизма, но студия осталась в стороне. Собеседник издания не отрицает, что это тяжелая ситуация для любой компании — особенно с учетом токсичности интернета.

С другой стороны, журналист CinemaBlend и автор книги «Release the Snyder Cut» Шон О’Коннелл убежден, что токсичное поведение проявляет лишь небольшая часть фан-сообщества. В качестве примера он приводит кейс главы Warner Bros. Энн Сарнофф, чья критика в адрес фанатов не встретила большого сопротивления в соцсетях. По мнению О’Коннелла, игнорировать онлайн-травлю — все равно что потворствовать ей.

Объяснить поведение фанатов попытался Джон Роджерс, сценарист «Женщины-кошки» с Холли Берри. Для их обозначения он ввел термин «фандаменталисты». Роджерс сравнивает агрессивных зрителей с адептами традиционных взглядов на культуру. «Такие фанаты яростно верят, что единственная возможная интерпретация их источника развлечений — та, к которой они догматично привержены. И любое изменение мельчайших деталей для них неприемлемо», — пишет Роджерс.

Эксперты отмечают, что в 1950-е фандомы состояли в основном из белых людей, тогда как сегодня на конвентах достаточно представителей разных рас и национальностей. «Очень важно, что чернокожие люди в „белых“, по большей части, сообществах могут высказываться в ответ на разные убеждения и отношение к себе», — считает Андре Кэррингтон, профессор университета в Калифорнии.

Кроме того, в сети уже есть фан-группы, направленные на инклюзивность. Среди них — сайт Black Girl Nerds, основанный Джейми Брондакс. Она вспоминает, как в 2012 году Google выдавал на запрос «чернокожие девушки-гики» фото белых женщин, но сегодня, с ее слов, ситуация меняется. «Давайте не будем язвительно относиться к происходящему, потому что это будущее», — призывает Брондакс.

Активисты отмечают, что инклюзивность стали чаще обсуждать после антирасистских протестов, которые начались после гибели Джорджа Флойда. Однако, по их мнению, Голливуд недостаточно защищает своих сотрудников от травли. В марте фирма McKinsey&Co опубликовала исследование, согласно которому студии ежегодно теряют 10 млн долларов, потому что не решают проблему неравенства.

«Важно не только нанимать людей не белого цвета кожи, но и дать им понять, что работодатель будет их поддерживать, если что-то пойдет не так, — говорит Кристен Марстон, директор правозащитной организации Color of Change. — Бывает, что людей нанимают, но не заступаются за них. Это может быть вредно для карьеры и здоровья».

Что касается «Звездных войн», то Кэррингтон с интересом следит за тем, как Lucasfilm поддерживает инклюзивность в своих проектах.

«Я куда больший поклонник новой продукции по „Звездным войнам“, чем оригинальной трилогии или приквелов. Отчасти потому что ее сейчас больше. Еще я вижу, что многие люди, чьи интересы я разделяю — актеры с разным бэкграундом и креативные косплееры — получают возможность выходить на авансцену, как это делает Кристина Ариэлль».