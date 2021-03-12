9 лучших трейлеров недели: Гай Ричи снял боевик с Джейсоном Стэйтемом, а Крис Рок — новую «Пилу»

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«Гнев человеческий»

Гай Ричи не стоит на месте и продолжает браться за самые разные жанры. На этот раз он решил попробовать себя в боевиках, для чего пригласил на главную роль экшен-звезду и старого приятеля Джейсона Стэйтема. По сюжету хладнокровный и загадочный Эйч устраивается в инкассаторскую службу, чтобы добраться до банды грабителей. Взрывы, погони, драки и перестрелки в комплекте.

«Дракон и принцесса с веснушками»

Полнометражное аниме за авторством Мамору Хосоды, одной из главных надежд мировой анимации. 17-летняя старшеклассница воспитывается отцом и очень скучает по рано умершей маме. Девушка решает, что в виртуальном пространстве U, где обитает 5 миллиардов пользователей, она станет другой личностью, и однажды встречает там загадочного человека в образе дракона. Релиз приурочен к 10-летию студии Хосоды Studio Chizu, и облака он умеет рисовать не хуже Синкая.

«Зола»

Изрядно нашумевшая еще на позапрошлом кинофестивале «Сандэнс» черная комедия с элементами криминала наконец-то доберется до зрителя. Сюжет основан на реальных приключениях пользовательницы Twitter. Официантка из Детройта поддается на уговоры новой знакомой и отправляется на короткую гастроль во Флориду подработать стриптизершей. Девушка даже не подозревает, насколько интересным окажется уик-энд. В главных ролях — Тейлор Пейдж и Райли Кио.

«Митчеллы против машин»

Новый продюсерский проект Криса Миллера и Фила Лорда, режиссеров «ЛЕГО Фильма». На этот раз в центре сюжета обычная американская семейка, членам которой предстоит разбираться с восстанием машин. В работе над картиной авторы вновь раздвигали рамки дозволенного и активно совмещали компьютерную графику с классической анимацией. Порой в очень неожиданных местах (например, обратите внимание на деревья или мех на куртке).

«Ночной дом»

Хоррор с любопытной задумкой многообещающего постановщика Дэвида Брукнера. После внезапной смерти мужа скорбящая вдова (Ребекка Холл) разбирает его вещи в загородном доме на берегу озера. Когда начинают происходить всякие странности, женщина сначала грешит на призраков, но вскоре понимает, что у мужа были свои секреты. К сожалению, создается впечатление, что трейлер содержит жирный спойлер, но есть надежда, что это всего лишь завязка сюжета.

«Отряд самоубийц: Миссия навылет»

После успеха «Стражей Галактики» Джеймс Ганн возвращается на экраны с новой пачкой нелепых, безумных, но очаровательных персонажей. Мрачный псевдореализм Дэвида Эйр остался в прошлом. Теперь парадом правят краски, юмор и веселый хаос. Сюжет сиквела не раскрывается. Предполагается, что команде смертников придется разбираться с амбициозным и харизматичным злодеем генералом Луной, диктатором некоей латиноамериканской страны.

«Пила: Спираль»

Перезапуск знаменитой хоррор-франшизы, которой давно требовалось вливание свежей крови. За это отвечает совершенно неожиданно Крис Рок, придумавший идею и исполнивший в новом фильме главную роль. В центре сюжета — импульсивный детектив полиции Нью-Йорка Изекиль Бэнкс, который всю жизнь пытается вырваться из тени своего отца, прославленного ветерана правоохранительных органов. Однажды Бэнксу и его новому напарнику поручают расследование серии жестоких загадочных убийств, которые странным образом напоминают преступления Конструктора. Так они оказываются втянуты в зловещую игру, и цена проигрыша в ней — человеческая жизнь.

«Рик и Морти», 5-й сезон

Новые приключения безумного ученого и его внука. В продолжении они будут разбираться с восставшими из ада, местным Акваменом, клонами, а также почувствуют себя командой Вольтрона и сразятся с гигантскими монстрами. И все это не забывая поднимать сложные вопросы о реальности и обществе.

«Ясукэ», 1-й сезон

Аниме Netflix про чернокожего самурая. Протагонист основан на реальной исторической личности — выходце из Мозамбика, который прибыл в Японию в конце XVI века в качестве слуги итальянского миссионера. Ясукэ был лично знаком с великим Одой Нобунагой, а также был свидетелем многих исторических событий. В сериале, разумеется, масштаб его личности преувеличат и добавят в сеттинг магию. В раздираемой междоусобными войнами стране герою придется спасать загадочного ребенка от темных сил и кровожадных даймё.