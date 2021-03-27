Что смотрели на КиноПоиск HD в марте

Уже традиционно делимся топом фильмов и сериалов, которые наши подписчики смотрели в марте на КиноПоиск HD. Безоговорочным лидером стала «Лига справедливости Зака Снайдера» — со дня премьеры 18 марта блокбастер уже посмотрело 1,5 миллиона подписчиков. Всего более 4 миллионов подписчиков смотрели фильмы и сериалы на КиноПоиск HD в марте. Они провели на сервисе 85 миллионов часов.

Рассказываем, какие еще фильмы и сериалы пользовались наибольшей популярностью.

Долгожданная «Лига справедливости Зака Снайдера» вышла в России одновременно со всем миром, 18 марта, эксклюзивно в подписке на КиноПоиск HD. За первые сутки «Снайдеркат» посмотрело более 400 тысяч подписчиков. И, судя по высокой оценке на КиноПоиске (рейтинг 8,1 при 319 тысячах оценок), фильм оправдал ожидания фанатов.

Благодаря «Снайдеркату» на 18-е место топа попала и «Лига справедливости» Джосса Уидона. Фильм также появился в подписке 18 марта, и зрители смогли сравнить обе версии блокбастера.

Весь месяц подписчики КиноПоиск HD наблюдали за жизнью главной героини комедии «Я не шучу» — 49-летней Лены Новиковой с двумя детьми, двумя бывшими мужьями, тремя кредитами и одним необычным хобби. «Я не шучу» стал самым популярным сериалом на сервисе в марте.

Среди других новичков топа — легендарная «Футурама», которая появилась в подписке на КиноПоиск HD в начале марта, семейная сага «Угрюм-река» режиссера Юрия Мороза с Александром Балуевым и Юлией Пересильд и «Ходячие мертвецы» (сейчас идет десятый, предпоследний сезон проекта).

15 марта были объявлены номинанты на «Оскар», и в топ попала «Девушка, подающая надежды» — один из главных претендентов на премию, в том числе в категории «Лучший фильм». Также в топе «Аферистка», еще один триллер с яркой главной героиней (Розамунд Пайк получила за эту роль «Золотой глобус»).

Наши апрельские премьеры — от «Конька-горбунка» до «Земли кочевников» — мы собрали в этом материале. Кто из них попадет в топ? Расскажем в начале мая!