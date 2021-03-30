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Netflix заплатил 450 млн долларов за сиквелы «Достать ножи». Это одна из крупнейших сделок в истории стриминга

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Вторая и третья части детектива «Достать ножи» выйдут на Netflix: стрим-сервис приобрел продолжения за 450 млн долларов. На данный момент — это одна из крупнейших сделок в истории стриминга.

Режиссер первого фильма Райан Джонсон напишет и поставит сиквелы. Центральным персонажем новых частей вновь станет сыщик Бенуа Бланк, в роли которого вернется Дэниэл Крэйг. Съемки первого продолжения начнутся 28 июня в Греции. В скором времени планируется объявить актерский состав картины.

Netflix приобрел права на «Достать ножи» в результате торгов, в которых также участвовали Amazon и Apple. Источник Variety отметил, что высокая цена сделки, вероятно, включает в себя затраты на продвижение фильма по всему миру. Ожидается также, что гонорар Крэйга за во второй и третий фильмы может вырасти астрономически, превысив весь производственный бюджет. Актер заработал около 20 млн долларов за последние части франшизы о Джеймсе Бонде.

Действие «Достать ножи» разворачивается в особняке, где собрались родственники для празднования 85-летия главы семейства, знаменитого писателя Харлана Тромби, продавшего 80 миллионов копий своих детективов. Утром выясняется, что кто-то убил старика ударом ножа в горло. В доме быстро появляется полиция, а вслед за ней и частный детектив Бенуа Блан, которого нанял кто-то из членов семьи. Ему предстоит разорвать тугую сеть уловок и корыстной лжи, которой его опутывают члены неблагополучной семьи Харлана и преданный ему персонал.

При скромном бюджете в 40 млн долларов картина Джонсона показала в прокате неплохой результат, собрав 311 млн долларов.

Источник: Deadline / Variety

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