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Что будет со «Смертью на Ниле» после скандала с Арми Хаммером?

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24 марта студия Disney вновь обновила график релизов, объявив новые даты выхода «Черной Вдовы», «Главного героя» и других ожидаемых проектов. Среди них был и детектив «Смерть на Ниле», который мог выйти еще в октябре 2020-го, но теперь увидит свет в феврале 2022-го. Предполагается, что причиной нового переноса ленты об Эркюле Пуаро стали проблемы с Арми Хаммером, исполнителем одной из главных ролей.

В начале года Хаммер оказался в центре скандала из-за личной переписки и обвинений в изнасиловании. Полиция Лос-Анджелеса в связи с этим начала расследование, и актер всячески настаивает на своей невиновности.

После начала скандала Хаммер выбыл из всех проектов, где уже был закреплен — экшен-комедии «Скоростная свадьба», сериала о создании «Крестного отца» и триллера «Шпион на миллиард долларов». Кроме этого, крупнейшее голливудское агентство WME разорвало отношения с актером.

Источник Variety, видевший раннюю версию «Смерти на Ниле», отмечает, что в фильме у Хаммера достаточно важный персонаж, и его фактически можно считать исполнителем главной мужской роли. Поэтому, прежде чем выпустить фильм, Disney планирует разобраться в ситуации с актером.

Согласно инсайдерам, студия точно не рассматривает вариант с пересъемками с другим актером. В первую очередь потому, что на это придется потратить десятки миллионов долларов, а большинство актеров, снимавшихся в фильме, сейчас заняты на других проектах. Предполагается также, что студия в итоге может выпустить фильм сразу на стриминге Hulu, пропустив кинотеатральный прокат.

«Похоже, что единственный выход — выйти и сказать: „Сотни людей работали над этим проектом, и мы не отказываемся от него из-за одного человека“», — заметил продюсер конкурирующей студии.

Источники отмечают, что Disney могла бы успеть выпустить картину, если бы не замораживала съемки детектива: когда режиссер Кеннет Брана уже был на площадке в Марокко, студия вызвала его доделывать «Артемиса Фаула». После слияния с Fox у фильма появилась новая дата премьеры, но и от нее пришлось отказаться, когда мир охватила пандемия коронавируса. В общей сложности картину переносили шесть раз.

Кроме «Смерти на Ниле», ситуация с Хаммером может повлиять и на другие проекты. Актер успел сняться в спортивной комедии Тайки Вайтити «Следующий гол — победный», но у него в фильме небольшая роль. Многие ждут продолжения мелодрамы «Назови меня своим именем», где Хаммер должен вновь сыграть в дуэте с Тимоти Шаламе. Режиссер Лука Гуаданьино неоднократно заявлял, что хочет снять сиквел, но официально производство по-прежнему не запущено, и теперь неизвестно, увидит ли фильм свет.

Как скандалы влияли на другие проекты? 

«Карточный домик»

Когда в 2017 году Кевина Спейси обвинили в сексуальных домогательствах, стрим-сервис Netflix и продюсеры сериала быстро приняли решение разорвать отношения с актером. Его уволили из проекта, а персонажа убили за кадром, закончив сериал без него.

«Все деньги мира»

В свете скандала со Спейси Ридли Скотту пришлось в срочном порядке переделывать свой фильм. Актера полностью удалили из ленты, пересняв все его сцены с Кристофером Пламмером. Подробнее о пересъемках можно узнать здесь.

«Гор»

До начала скандала со Спейси Netflix также успел завершить съемки биографического фильма об американском писателе Горе Видале. После обвинений работу над картиной прекратили, и на данный момент неизвестно, планирует ли стриминг ее когда-либо выпустить.

«Ранчо»

В 2018 году Netflix пришлось убить центрального персонажа «Ранчо» в исполнении Дэнни Мастерсона, когда несколько женщин выступили против актера с обвинениями в изнасиловании.

«Дождливый день в Нью-Йорке»

В 2017-м Вуди Аллен снял ромком с Тимоти Шаламе, Эль Фаннинг и Джудом Лоу, но из-за повторного скандала вокруг режиссера Amazon положил фильм на полку и в 2019-м вернул права на него Аллену. В итоге в Америке ленту выпустили ограниченным прокатом только в октябре 2020-го, в разгар эпидемии COVID-19.

«Я люблю тебя, папочка»

Осенью 2017-го, за несколько недель до релиза, кинокомпания The Orchard отменила премьеру фильма Луиса С. К. Причиной послужили обвинения в неподобающем поведении, выдвинутые против комика. В конечном счете прокатчик полностью отказался от картины, и ее создатель выкупил права и ленту и выложил ее в сети. Кроме этого, в связи с обвинениями Netflix отказался показывать концерт стендап-комика.

«Фантастические твари 3»

В ноябре 2020-го Джонни Депп объявил, что не вернется в роли Геллерта Грин-де-Вальда в третьей части франшизы. Депп раскрыл, что оставил проект по просьбе студии Warner, которая предположительно решила разорвать отношения с актером после суда с таблоидом The Sun. Вскоре на роль главного злодея выбрали нового актера — Мадса Миккельсена.

«Армия мертвецов»

Зак Снайдеру пришлось вернуться к работе над боевиком, когда один из актеров, Крис Д’Елия, оказался в центре скандала с сексуальными домогательствами к несовершеннолетним. Актера вырезали из фильма и с помощью графики и пересъемок заменили на Тиг Нотаро.

Источник: Variety

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