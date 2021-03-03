Аквамен, клоны и могучие рейнджеры в трейлере пятого сезона «Рика и Морти»

В сети появился трейлер пятого сезона мультсериала «Рик и Морти». Судя по ролику, в продолжении героям предстоит столкнуться с гигантскими монстрами, пародией на Аквамена, клонами, восставшими из ада, и прочим безумием.
Премьера анимационного сериала «Рик и Морти» состоялась в декабре 2013 года. Проект, созданный Джастином Ройландом и Дэном Хармоном, быстро начал набирать популярность, превратившись в главный телесериал интернета. Безумный ученый Рик Санчез и его внук Морти завоевали мир. На основе проекта начали выпускать комиксы, компьютерные, мобильные и настольные игры, а также сотни вариантов сопутствующих товаров.
Подробнее о сериале
- Тест: Какие у вас шансы выжить в мире «Рика и Морти»?
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Сериал вернется на экраны 20 июня.
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