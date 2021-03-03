Аквамен, клоны и могучие рейнджеры в трейлере пятого сезона «Рика и Морти»

В сети появился трейлер пятого сезона мультсериала «Рик и Морти». Судя по ролику, в продолжении героям предстоит столкнуться с гигантскими монстрами, пародией на Аквамена, клонами, восставшими из ада, и прочим безумием.

Премьера анимационного сериала «Рик и Морти» состоялась в декабре 2013 года. Проект, созданный Джастином Ройландом и Дэном Хармоном, быстро начал набирать популярность, превратившись в главный телесериал интернета. Безумный ученый Рик Санчез и его внук Морти завоевали мир. На основе проекта начали выпускать комиксы, компьютерные, мобильные и настольные игры, а также сотни вариантов сопутствующих товаров.

Сериал вернется на экраны 20 июня.