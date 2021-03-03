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Аквамен, клоны и могучие рейнджеры в трейлере пятого сезона «Рика и Морти»

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В сети появился трейлер пятого сезона мультсериала «Рик и Морти». Судя по ролику, в продолжении героям предстоит столкнуться с гигантскими монстрами, пародией на Аквамена, клонами, восставшими из ада, и прочим безумием.

Премьера анимационного сериала «Рик и Морти» состоялась в декабре 2013 года. Проект, созданный Джастином Ройландом и Дэном Хармоном, быстро начал набирать популярность, превратившись в главный телесериал интернета. Безумный ученый Рик Санчез и его внук Морти завоевали мир. На основе проекта начали выпускать комиксы, компьютерные, мобильные и настольные игры, а также сотни вариантов сопутствующих товаров.

Подробнее о сериале

Сериал вернется на экраны 20 июня.

Четыре сезона «Рика и Морти» в озвучке Сыендука прямо сейчас можно посмотреть на КиноПоиск HD

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Бэтмен собирает команду супергероев, чтобы спасти Землю. Самый ожидаемый блокбастер весны
В главных ролях:Галь Гадот, Бен Аффлек, Джаред Лето
Режиссер:Зак Снайдер
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