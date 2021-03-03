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Трейлер боевика «Гнев человеческий»: Гай Ричи и Джейсон Стэйтем снова в деле!

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Вышел первый трейлер экшен-триллера «Гнев человеческий» — нового режиссерского проекта Гая Ричи, главную роль в котором исполнил Джейсон Стэйтем

Главный герой ленты — хладнокровный и загадочный Эйч, сотрудник инкассаторской службы в Лос-Анджелесе, переживающей нелегкие времена. За последний год в трех дерзких ограблениях не выжил ни один из инкассаторов, грабители явно действовали по наводке, и теперь каждый день наполнен тревожным ожиданием очередного нападения. И лишь Эйч сохраняет спокойствие. Потому что у него есть определенная и известная лишь ему одному цель.

Российская премьера боевика «Гнев человеческий» состоится 22 апреля 2021-го.

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Бэтмен собирает команду супергероев, чтобы спасти Землю. Самый ожидаемый блокбастер весны
В главных ролях:Галь Гадот, Бен Аффлек, Джаред Лето
Режиссер:Зак Снайдер
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