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Илья Найшуллер стал первым российским режиссером, чей фильм возглавил американский прокат

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Боевик Ильи Найшуллера «Никто» возглавил американский прокат, собрав  за первый уикенд 6,7 млн ​​долларов. Таким образом впервые фильм российского режиссера занял первое место по сборам в прокате США. По подсчетам аналитиков, касса картины должна была составить 2,8 млн долларов, но в итоге сборы превысили прогнозы на 236%.

Согласно студии Universal, это лучший показатель для триллера во время пандемии, превзошедший результат «Дьявола в деталях», который в первые выходные января собрал 4,8 млн долларов.

Режиссер Илья Найшуллер также порадовался успехам «Никто» в прокате, но отметил, что еще больше ему нравится реакция зрителей.

«Намного больше меня радуют невероятно высокие оценки зрителей — 94% Audience Score на сайте RottenTomatoes и A- в Cinemascore, — написал режиссер. — А вот это уже настоящий успех, который в первую очередь подтверждает правильность бесконечного количества решений которые принимались последние 3 года работы над этим фильмом».

Студия выяснила, что 62% зрителей «Никто» составляют мужчины, а 38% — женщины. 56% зрителей моложе 35, а 44% — старше. В этом плане боевик практически идентичен «Джону Уику 3», аудитория которого также на 63% состоялась из мужчин.

В центре «Никто» — непримечательный мужчина по имени Хич Мэнселл. Он живет обычной жизнью, пока случайно не попадает под прицел местного наркобарона. Спасая женщину от нападения бандитов, Хатч отправляет одного из хулиганов в больницу. Лишь позже он узнает, что тот был братом могущественного гангстера, который теперь хочет отомстить. Но и сам Хич не так прост — в прошлом он убивал по заказу ЦРУ, и жажда насилия просыпается в нем с новой силой.

Источник: Deadline

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