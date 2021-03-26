Фанаты DC хотят продолжение «Лиги справедливости». Они написали более миллиона твитов с требованием вернуть «Снайдерверс»

В сети набирает популярность хештег #RestoreTheSnyderVerse. Участники движения хотят, чтобы студия Warner Bros. позволила Заку Снайдеру вернуться в проекты по комиксам DC.

C чего все началось?

В 2013 году Warner Bros. запустила киновселенную DC. Первым фильмом в линейке стал «Человек из стали» Зака Снайдера, посвященный Супермену. Спустя три года режиссер выпустил продолжение — «Бэтмен против Супермена». Кроссовер выступил в прокате хуже ожиданий, а также был прохладно принят критиками. Увидев, что публика больше предпочитает веселые фильмы, студия решила изменить тон «Лиги справедливости», которая в тот момент уже находилась в производстве. Для этого наняли режиссера «Мстителей» Джосса Уидона, чтобы тот доработал сценарий и доснял фильм, который был уже практически готов. Со временем Снайдер утратил контроль над проектом и окончательно покинул его после самоубийства дочери. Вместо него «Лигу» заканчивал Уидон.

Версия Уидона вышла в 2017-м и была негативно встречена фанатами DC. После премьеры в сети стартовала акция «#ReleaseTheSnyderCut» («#ВыпуститеВерсиюСнайдера») с требованием показать фильм в том виде, в котором его задумал Снайдер. Фанаты создавали петиции, делились постами в соцсетях и даже устроили небольшую демонстрацию возле офиса Warner Bros. в Бербанке. Позже их поддержали звезды «Лиги» Галь Гадот, Джейсон Момоа, Рэй Фишер и Бен Аффлек. В итоге студия выпустила режиссерскую версию в 2021 году на сервисе HBO Max (в России премьера состоялась на КиноПоиск HD).

Что такое «Снайдерверс»?

«Снадйерверс» (SnyderVerse) — серия фильмов по комиксам DC, над которыми работал Снайдер. Кроме снятых картин, он хотел поставить еще две части «Лиги справедливости», а также спродюсировать сольник про Бэтмена с Беном Аффлеком.

В продолжениях «Лиги» Снайдер планировал показать постапокалиптический мир, захваченный Дарксайдом, тираном с планеты Апоколипс. В его версии Супермен подчинился злодею, а Киборг отправил Флэша в прошлое, чтобы тот предупредил Бэтмена о предстоящей войне. В конце истории Брюс Уэйн должен был героически погибнуть, а новым Темным рыцарем стал бы сын Супермена и Лоис Лейн (подробнее о планах Снайдера читайте здесь).

Чего хотят фанаты?

Чтобы Warner Bros. позволила Снайдеру осуществить свои планы и не вмешивалась в творческий процесс, как это было с «Бэтмен против Супермена» и «Лигой справедливости», которые вышли в прокат в сокращенном виде.

Как проходит флэшмоб?

По данным СМИ, хештегу #RestoreTheSnyderVerse уже посвятили как минимум миллион твитов. Пользователи публикуют кадры с героями, которые могли появиться в сиквелах, а также упоминают в твитах официальный аккаунт Warner Bros.

Перевод: «Я просто хочу увидеть их всех вместе. Пожалуйста, Warner».

Перевод: «„Лига справедливости Зака Снайдера“ — один из величайших фильмов о суперегроях за всю историю. Дарксайд готов к вторжению. У Зака отличие видение этой истории и много крутых задумок».

Перевод: «Продолжай в том же духе. Не сдавайся».

Перевод: «Люди хотят больше Бена Аффлека и Генри Кавилла».

В соцсетях напомнили, что фильм Снайдера существенно отличался от версии Уидона — как минимум реакцией кинокритиков.

Перевод: «Я видел сон... почти предчувствие... „Снайдерверс“ возродили».

Кто-то постит шутки по мотивам «Снайдерката».

Перевод: «Нам нужна комната побольше».

Перевод: «Кто-то: „Почему ты уверен, что Warner Bros. возродит вселенную Снайдера?“».

Я: «„Вера, Альфред, Вера“».

Есть ли в нем смысл?

Глава Warner Bros. Энн Сарнофф уже заявила, что студия не будет продолжать историю Снайдера. Сейчас в разработке находятся другие фильмы DC, среди которых «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном, сиквел «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна, вторая часть «Шазама!» и «Черный Адам» с Дуэйном Джонсоном.

Фанаты надеются, что Warner возродит «Снайдерверс» на HBO Max, но выгоден ли такой расклад студии, пока неясно. На фильмы Снайдера уходит около 200—250 млн долларов, а картины с такими бюджетами почти не снимают для стриминг-сервисов. Все крупные проекты Netflix обходятся дешевле. Например, «Призрачную шестерку» сняли за 150 миллионов (первым 200-миллионным блокбастером Netflix станет «Серый человек» братьев Руссо).

А что говорит сам Снайдер?

В своих интервью Снайдер утверждает, что не планирует возвращаться к DCEU, но не исключает, что Warner все же позволит ему сделать сиквел «Лиги»: «Что пару лет назад казалось более вероятным? То, что Warner Bros. попросит меня сделать сиквел „Лиги справедливости“, или то, что они выпустят проект трехлетней давности и потратят на него миллионы долларов? Мне казалось, что у сиквела было больше шансов. Так что кто его знает, что будет в будущем».