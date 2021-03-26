Ассоциация продюсеров кино и телевидения вручила награды. «Беспринципные» — лучший комедийный сериал

Ассоциация продюсеров кино и телевидения России (АПКиТ) назвала победителей своей ежегодной премии. Больше всего наград получили «Чики» — драмеди more.tv отметили в пяти категориях, в том числе за лучшую режиссуру и лучший сериал средней продолжительности. На втором месте оказалась мистика «Перевал Дятлова» (четыре награды), а на третьем — скандальная историческая драма «Зулейха открывает глаза» (три награды).
Сериал КиноПоиск HD «Беспринципные», рассказывающий о жизни богатых москвичей, победил в комедийной номинации.
Кроме того, на церемонии объявили, что новогодний блокбастер «Серебряные коньки» выйдет на Netflix — это будет первый российский фильм на сервисе в категории Originals.
Полный список лауреатов:
Лучший мини-сериал (1—4 серии)
Лучший сериал (5—24 серии)
Лучший сериал (более 24 серий)
Лучший комедийный сериал
Лучший анимационный сериал
Лучшая сценарная работа
Лучшие визуальные эффекты
Лучшая режиссерская работа
Лучшая оригинальная музыка к сериалу
Лучшая операторская работа
Лучшая работа художника-постановщика
Лучшая работа художника по костюмам
Лучшая работа художника по гриму
Лучшая работа звукорежиссера
Лучшая работа режиссера монтажа
Лучшая работа кастинг-директора
Лучший актер сериала
- Антон Хабаров — «Казанова»
- Константин Богомолов — «Псих»
- Максим Матвеев — «Триггер»
- Петр Федоров — «Перевал Дятлова»
Лучшая актриса сериала
- Варвара Шмыкова — «Чики»
- Елена Лядова — «Псих»
- Ирина Горбачева — «Чики»
- Чулпан Хаматова — «Зулейха открывает глаза»
Лучший актер второго плана в сериале
Лучшая актриса второго плана в сериале
- Роза Хайрулина — «Псих»
- Татьяна Догилева — «Обычная женщина 2»
- Юлия Пересильд — «Зулейха открывает глаза»
Лучший полнометражный художественный фильм
Источник: АПКиТ
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