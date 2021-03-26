Ассоциация продюсеров кино и телевидения вручила награды. «Беспринципные» — лучший комедийный сериал

Ассоциация продюсеров кино и телевидения России (АПКиТ) назвала победителей своей ежегодной премии. Больше всего наград получили «Чики» — драмеди more.tv отметили в пяти категориях, в том числе за лучшую режиссуру и лучший сериал средней продолжительности. На втором месте оказалась мистика «Перевал Дятлова» (четыре награды), а на третьем — скандальная историческая драма «Зулейха открывает глаза» (три награды).

Сериал КиноПоиск HD «Беспринципные», рассказывающий о жизни богатых москвичей, победил в комедийной номинации.

Кроме того, на церемонии объявили, что новогодний блокбастер «Серебряные коньки» выйдет на Netflix — это будет первый российский фильм на сервисе в категории Originals.

Полный список лауреатов:

Лучший мини-сериал (1—4 серии)

Лучший сериал (5—24 серии)

Лучший сериал (более 24 серий)

Лучший комедийный сериал

Лучший анимационный сериал

Лучшая сценарная работа

Лучшие визуальные эффекты

Лучшая режиссерская работа

Лучшая оригинальная музыка к сериалу

Лучшая операторская работа

Лучшая работа художника-постановщика

Лучшая работа художника по костюмам

Лучшая работа художника по гриму

Лучшая работа звукорежиссера

Лучшая работа режиссера монтажа

Лучшая работа кастинг-директора

Лучший актер сериала

Лучшая актриса сериала

Лучший актер второго плана в сериале

Лучшая актриса второго плана в сериале

Лучший полнометражный художественный фильм