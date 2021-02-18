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Вышел первый трейлер нового «Отряда самоубийц»: Будет месиво, и выживут не все!

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Сети появился первый трейлер «Отряда самоубийц 2». Режиссер Джеймс Ганн собрал новую команду суперзлодеев и сделал из них свою версию «Грязной дюжины», только с Харли Квинн и человекоподобной акулой.

«Отряд самоубийц» — собранная агентом разведки Амандой Уоллер команда суперзлодеев, действующая в интересах правительства. Под угрозой смерти она заставляет их выполнять секретные операции, о которых не должен знать остальной мир. Если что-то пойдет не так, любым членом отряда можно легко пожертвовать и поставить на его место другого преступника.

Сюжет сиквела не раскрывается. Предполагается, что новой команде смертников придется разбираться с амбициозным и харизматичным злодеем — генералом Луной, диктатором некоей латиноамериканской страны

Подробнее о персонажах продолжения КиноПоиск рассказывал в материале «Убийцы, безумцы и говорящая акула: Кто есть кто в новом «Отряде самоубийц“».

«Отряд самоубийц: Миссия навылет» ожидается в российских кинотеатрах 4 августа 2021 года.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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Когда твоя жизнь похожа на фарс, остаётся только шутить. Комедия, полная самоиронии и стендапа
В главных ролях:Елена Новикова, Таисия Битюкова, Артем Кошман
Режиссер:Саша Тапочек
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