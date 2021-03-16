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Объявлены первые фильмы Beat Film Festival, который вновь пройдет и на КиноПоиск HD

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Фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival, как и в прошлом году, состоится сразу в двух форматах: показы пройдут в кинотеатрах и на других площадках Москвы, а онлайн — на КиноПоиск HD. На сервисе будут представлены почти все фильмы программы, и посмотреть их можно будет в любой точке России. Смотр пройдет с 2 по 20 июня.

Beat Film Festival уже объявил первые фильмы программы, которые войдут в секцию гала-премьер, состоящую из хитов главных европейских и американских кинофестивалей. В программе шесть фильмов.

«Аалто» (Aalto)

Документальный байопик расскажет о жизни и творчестве великого финского модерниста Алвара Аалто. В центре сюжета окажутся не только его работы, но и его отношения с семьей и ближайшим окружением, реконструированные с помощью редких архивных пленок. Особый акцент сделан на той роли, которую в творчестве Аалто сыграли обе его жены и соратницы, Айно и Элисса.

«Вендерс» (Wim Wenders: Desperado)

Картина посвящена Виму Вендерсу, режиссеру фильмов «Париж, Техас», «Пина: Танец страсти в 3D» и «Небо над Берлином». Авторы ленты сделали о постановщике своеобразный роуд-муви, отправив Вендерса в путешествие по воспоминаниям о его кинокарьере и местам съемок его главных работ. В фильме появляются Вернер Херцог, Фрэнсис Форд Коппола, Уиллем Дэфо и Патти Смит.

«Лоран Гарнье: Электрошок» (Laurent Garnier: Off the Record)

Глубокий и личный взгляд на историю танцевального движения от крестного отца хауса и автора культовой книги «Электрошок» Лорана Гарнье. Из манчестерского клуба Haçienda конца 1980-х через берлинский «Парад любви» и детройтские вечеринки к рейву у тбилисского парламента в мае 2018-го — в фильме Гарнье и его друзья и коллеги показывают зрителю три десятилетия танцевальной революции.

«Американская утопия» (American Utopia)

«Американская утопия» — бродвейская постановка, основанная на одноименном музыкальном альбоме Дэвида Бирна, экс-фронтмена Talking Heads. В составе ансамбля из 11 музыкантов Бирн исполняет со сцены композиции из альбома и песни группы. На большой экран постановку перенес Спайк Ли, который создал из нее завораживающее и захватывающее зрелище.

«Майкл и его „джорданы“» (One Man and His Shoes)

Картина о феномене культовых Nike Air Jordan, именных кроссовок баскетболиста Майкла Джордана, набравших дикую популярность в 1990-е. Фильм рассказывает о создании многомиллиардного бизнеса, уличной моде, одержимых коллекционерах и американской мечте.

«Серфинг не для девчонок» (Girls Can’t Surf)

В центре сюжета ленты — девушки, которые в 1980-х боролись с сексизмом в серфинге. Спустя годы они стали признанными звездами профессионального серфинга и теперь с юмором, не стесняясь в выражениях, вспоминают о том, как ворвались в занятие «не для девчонок».

Продажи билетов на показы гала-премьер в кинотеатре «Октябрь» уже открыты. В день старта фестиваля большая часть фильмов станет доступна для покупки на КиноПоиск HD. Узнать больше о фильмах программы и купить билеты можно на сайте Beat Film Festival.

Beat Film Festival — международный фестиваль документального кино о новой культуре, существующий с 2010 года в Москве. В его программе — российские премьеры документальных хитов престижных международных кинофестивалей, VR-секция, национальный конкурс, направленный на поддержку молодых российских режиссеров-документалистов, встречи с режиссерами, дискуссии и тематические вечеринки с участием зарубежных артистов. В 2019 году фестиваль посетило более 30 000 человек.

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Когда твоя жизнь похожа на фарс, остаётся только шутить. Комедия, полная самоиронии и стендапа
В главных ролях:Елена Новикова, Таисия Битюкова, Артем Кошман
Режиссер:Саша Тапочек
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