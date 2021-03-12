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Disney+ заказал сериал «Сокровище нации». Без Николаса Кейджа и с новым героем

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Стрим-сервис Disney+ заказал производство сериала «Сокровище нации», основанного на одноименной приключенческой дилогии 2000-х. В двух фильмах главную роль исполнял Николас Кейдж, но в 10-серийном проекте центральным персонажем станет девушка по имени Джесс Моралес.

Сценаристы фильмов Кормак и Мэриэнн Уибберли написали сценарий сериала. Мира Наир, постановщица костюмной драмы «Ярмарка тщеславия», займет режиссерское кресло проекта.

«Сокровище нации» рассказывает о Бенджамине Франклине Гейтсе (Кейдж), охотнике за сокровищами. В первом фильме он искал клад, спрятанный отцами-основателями США. Для этого ему пришлось выкрасть Декларацию независимости, в которой зашифровано местонахождение сокровища. В сиквеле Гейтс вместе с женой и друзьями отправился на поиски затерянного золотого города и попутно очистил имя своего предка, обвиненного в убийстве Авраама Линкольна.

Центральным персонажем сериала станет 20-летняя Джесс, которая вместе со своими разношерстными друзьями отправляется в захватывающее приключение, чтобы раскрыть тайну прошлого своей семьи и вернуть утерянные сокровища.

По словам продюсера франшизы Джерри Брукхаймера, кроме сериала, сейчас в работе также находится «Сокровище нации 3», в котором должны вернуться Николас Кейдж и основной актерский состав прошлых частей.

«Сокровище нации» и «Сокровище нации: Книга тайн» вы прямо сейчас можете посмотреть на КиноПоиск HD

Источник: Deadline 

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