Режиссер нового «Бонда» экранизирует киберпанк-комикс «Токийский призрак»

Кэри Фукунага, постановщик 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать», снимет экранизацию комикса «Токийский призрак» («Tokyo Ghost»). Фукунага не только поставит картину, но и спродюсирует ее.

Действие комикса разворачивается в 2089 году, когда человечество полностью погрузилось в технологии в попытке сбежать от суровой реальности. Фильм расскажет об охотниках за головами Дебби Дикей и Леде Денте, которые работают на островах Лос-Анджелеса и берутся за дело, которое позволит им перебраться в последнюю страну на Земле, свободную от технологий, — Нацию садов Токио.

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Рик Ремендер, создавший «Токийского призрака» вместе с Шоном Гордоном Мерфи, напишет сценарий адаптации.

Российская премьера «Не время умирать» запланирована на 30 сентября 2021 года.

Источник: THR