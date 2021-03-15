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«Земля кочевников» взяла главный приз Гильдии продюсеров. Это повышает шансы драмы на «Оскар» за лучший фильм

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Состоялась 32-я ежегодная церемония вручения премии Гильдии продюсеров. Главный приз взяла драма Хлои Чжао «Земля кочевников» — один из главных фаворитов наградного сезона. Мультфильм «Душа» отметили как лучший анимационный проект, а среди сериалов победу одержали «Корона», «Ход королевы» и «Шиттс Крик».

Награждение премией Гильдии продюсеров считается предвестником победы на «Оскаре», так как в 21 из 31 случая вкусы академиков и членов гильдии совпадали. Тем не менее в прошлом году кинематографисты не сошлись в своем выборе: главный «Оскар» получили «Паразиты», а премия гильдии ушла к «1917».

Победители в основных номинациях распределились так.

Премия им. Дэррила Ф. Занука за продюсирование игрового фильма

Премия за продюсирование анимационного фильма

Премия за продюсирование документального фильма

Премия им. Нормана Фелтона за продюсирование драматического сериала

Премия им. Дэнни Томаса за продюсирование комедийного сериала

Премия им. Дэвида Л. Волпера за продюсирование мини-сериала

Премия за продюсирование стриминг- или телефильма

Источник: Deadline

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В главных ролях:Елена Новикова, Таисия Битюкова, Артем Кошман
Режиссер:Саша Тапочек
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