«Земля кочевников» взяла главный приз Гильдии продюсеров. Это повышает шансы драмы на «Оскар» за лучший фильм

Состоялась 32-я ежегодная церемония вручения премии Гильдии продюсеров. Главный приз взяла драма Хлои Чжао «Земля кочевников» — один из главных фаворитов наградного сезона. Мультфильм «Душа» отметили как лучший анимационный проект, а среди сериалов победу одержали «Корона», «Ход королевы» и «Шиттс Крик».
Награждение премией Гильдии продюсеров считается предвестником победы на «Оскаре», так как в 21 из 31 случая вкусы академиков и членов гильдии совпадали. Тем не менее в прошлом году кинематографисты не сошлись в своем выборе: главный «Оскар» получили «Паразиты», а премия гильдии ушла к «1917».
Победители в основных номинациях распределились так.
Премия им. Дэррила Ф. Занука за продюсирование игрового фильма
- «Земля кочевников»
- «Борат 2»
- «Иуда и черный мессия»
- «Ма Рейни: Мать блюза»
- «Манк»
- «Минари»
- «Одна ночь в Майами»
- «Девушка, подающая надежды»
- «Звуки металла»
- «Суд над чикагской семеркой»
Премия за продюсирование анимационного фильма
Премия за продюсирование документального фильма
- «Мой учитель-осьминог»
- «Дэвид Аттенборо: Жизнь на нашей планете»
- «Дик Джонсон мертв»
- «Тряпка»
- «Тысячи ран»
- «Время»
- «Охотники за трюфелями»
Премия им. Нормана Фелтона за продюсирование драматического сериала
Премия им. Дэнни Томаса за продюсирование комедийного сериала
Премия им. Дэвида Л. Волпера за продюсирование мини-сериала
Премия за продюсирование стриминг- или телефильма
- «Гамильтон»
- «Безупречный»
- «Долли Партон: Рождество на площади»
- «Джейн Гудолл: Надежда»
- «Что конституция значит для меня»
Источник: Deadline
КиноПоиск в Telegram
Мгновенные киноновости в нашем Telegram, быстрее только Флэш