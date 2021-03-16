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КиноПоиск HD и создатели «Смешариков» объявили шорт-лист конкурса взрослой анимации

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Стали известны финалисты конкурса-лаборатории взрослых анимационных сериалов Riki.lab, который проводят группа компаний «Рики», создавшая мультсериал «Смешарики, и онлайн-кинотеатр КиноПоиск HD. Жюри отобрало 20 лучших проектов, которые будут соревноваться за главные призы конкурса.

В топ-20 конкурса вошли:

  • «Полли, маленький медведь» (Новикова Татьяна, Курск)
  • «Горячий рейс» (Дмитрий Дубровин, Москва)
  • «Остров доктора Ковальски» (Юлия Полещук, Москва)
  • «Фокус-покус» (Иван Пшонкин, Москва)
  • «Серые будни магов» (Анастасия Жданова, Санкт-Петербург)
  • «ИноплаНЕдети» (Светлана Нагаева, Москва)
  • «Долбаный космос» (Матвей Киреев, Москва)
  • «Двадцать первовековье» (Анна Малинова, Домодедово)
  • «Мультиверс» (Валерий Кропачев, Тюмень)
  • «Моя смерть в меня влюбилась» (Станислав Ефанов, Москва)
  • «Граффити» (Олег Козырев, Мария Конева, Москва)
  • «Show Mars go on» (Иван Ситников, Ермаковское)
  • «Мандала» (Анастасия Ставинова, Краснодар)
  • «Двоедушник» (Станислав Савин, Воронеж)
  • «Общага» (Виктория Агафонова, Санкт-Петербург)
  • «ПТУ Магии» (Марат Шакиров, Москва)
  • «Panelky» (Екатерина Какурина, Москва)
  • «От лукавого» (Татьяна Новикова, Курск)
  • «Свойство Рин» (Мария Кисленко, Санкт-Петербург)
  • «Сбросившие крылья» (Валерия Горшкова, Владимир)

Специальный приз КиноПоиск HD за активное участие в конкурсе получил Роман Хоцанович из города Набережные Челны.

Участники, занявшие первое, второе и третье места, получат денежные призы в размере в 1 млн рублей, 500 тыс. рублей и 300 тыс. рублей. Кроме этого, авторам лучших проектов представится возможность реализовать свои идеи вместе с КиноПоиск HD и анимационным холдингом «Рики».

«Мы были приятно удивлены уровнем представленных историй, дерзостью и оригинальностью концептов, — говорит креативный продюсер КиноПоиск HD Владислав Рубин. — Отобрать только 20 проектов из ТОП-100 было очень сложно. Особенно хочется отметить, что абсолютно на равных со взрослыми и опытными участниками выступили два совсем молодых человека: четырнадцатилетняя Лера Горшкова и пятнадцатилетний Роман Хоцанович, подготовившие тщательно разработанные проекты. Леру мы приглашаем в ТОП-20, а Романа награждаем специальным призом — премиальной подпиской Плюс Мульти с Амедиатекой на 365 дней».

«Наши менторские сессии не прошли зря: многие проекты действительно стали значительно лучше после переработки, — отметила Руководитель Riki.lab Мария Терещенко. — Точнее. Остроумнее. Увлекательнее. Нас очень порадовало количество талантливых идей и ярких текстов. Жаль, что пришлось выбирать из них всего 20, хотелось взять намного больше».

Улучшить концепции своих проектов перед главным питчингом, который пройдет в апреле 2021 года, аниматоры смогут на интенсиве Riki.lab. Его кураторами станут номинант премии «Оскар» Константин Бронзит, сооснователь студии «Пилот» Игорь Ковалев, ведущий режиссер сериала и полнометражных фильмов «Смешарики» Денис Чернов и сценарист проектов «ПинКод» и «Смешарики» Дмитрий Яковенко.

Победители конкурса станут известны 25 апреля на сайте Riki.lab.

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В главных ролях:Елена Новикова, Таисия Битюкова, Артем Кошман
Режиссер:Саша Тапочек
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