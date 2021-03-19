Что происходит в прокате: «Аватар» снова стал рекордсменом, в России лидирует фильм про собаку

«Аватар» — снова самый кассовый фильм в истории

Рекорд «Аватара» (2,789 млрд долларов) держался 10 лет, но летом 2019 года его побил блокбастер Marvel «Мстители: Финал», собравший 2,797 млрд долларов. Однако недавно «Аватар» вышел в повторный прокат в Китае и за первые два дня заработал 8,9 млн долларов. Этого хватило для возвращения на первую строчку мирового рейтинга. Сейчас идет вторая неделя повторного китайского релиза, и в общей сложности на счету у фильма уже 2,81 миллиарда.

Американские аналитики, обеспокоенные последними неудачами голливудских фильмов в Китае, гадают: значит ли новый успех «Аватара», что зрители в КНР все еще готовы ходить на американские фильмы? Это важно и для «Аватара 2», который после многочисленных переносов запланирован на 2022 год, и для индустрии в целом.

«Райя и последний дракон» опередили «Тома и Джерри»

В американском прокате идет борьба двух семейных фильмов — мультфильма «Райя и последний дракон» и полуанимационных «Тома и Джерри». Мышь и кот (и Хлоя Грейс Морец) три недели назад стартовали с первой строчки, но закрепить успех не удалось. Фильм одновременно с выходом в кинотеатрах появился на HBO Max, и обычно уже со второй недели это негативно влияет на сборы. Еще, несмотря на неплохие оценки публики, «Тома и Джерри» очень прохладно встретила критика (всего 25% на Rotten Tomatoes). Для сравнения: у «Райи» на том же RT 94% положительных рецензий. Этот мультфильм тоже можно посмотреть онлайн, но для этого американским зрителям придется заплатить целых 30 долларов — цена двух-трех билетов в кинотеатр в зависимости от города.

Уик-энд 19—21 марта в США был удачным для прокатчиков. Вслед за Нью-Йорком после годового простоя открылись кинотеатры Лос-Анджелеса. Он сразу же опередил по сборам Нью-Йорк, несмотря на все ограничения. За три дня «Райя и последний дракон» получили 5,2 млн долларов (общие сборы — 15,8 миллиона), «Том и Джерри» — 3,8 млн долларов (и 28,2 миллиона за все время проката).

Кинотеатры в Северной Америке продолжают простаивать. Они не работают в нескольких штатах (например, в Нью-Мексико). И там закрыта сеть Regal (объявлено, что она возобновит работу в апреле). В Канаде около 75% залов все еще недоступно для посещения.

Эффект «Оскара» работает даже в пандемию

После того как в понедельник Американская киноакадемия объявила номинантов на «Оскар», они получили бонус к посещаемости. Арт-кино и фильмы для взрослой публики страдают от ограничений больше, чем мейнстримные картины. Обычно оскаровские фильмы идут одним-двумя сеансами в день, но хорошо заполняют залы. Сейчас из-за ограничений по рассадке аншлаги невозможны.

Из пяти претендентов на звание лучшего фильма, которые сейчас идут в прокате, самые большие цифры показал «Отец» — 321 тыс. долларов. Но картина с Энтони Хопкинсом потеряла 25% сборов по сравнению с прошлой неделей.

Зато «Земля кочевников» Хлои Чжао после объявления номинаций увеличила сборы на 157%. Фильм отмечен в шести категориях и считается главным претендентом на победу в ключевой номинации. Компания Searchlight (арт-подразделение Disney) не спешит раскрывать статистику, хотя, по неофициальным данным, «Земля кочевников» получила 302 тыс. долларов в 1050 кинотеатрах. Общие сборы «Земли кочевников» приближаются к 2 млн долларов.

Кроме «Земли кочевников», на минувшей неделе прибавили номинированные на «Оскар» иммигрантская драма «Минари» (306 тысяч, +131%), «Девушка, подающая надежды» (195 тысяч, +117%) и «Иуда и черный мессия» (250 тысяч, +53%).

Россия: «Пальма» пришла первой

Первую строчку в отечественном прокате занял семейный фильм «Пальма» — за этот уик-энд он заработал 102,9 млн рублей. Лидер прошлых уик-эндов, диснеевский мультфильм «Райя и последний дракон» отстал от него лишь на 1 миллион (в его копилке 101,8 млн рублей). Оба фильма могут рассчитывать на хорошую кассу за время школьных весенних каникул.

Третье место за выходные с небольшим отставанием досталось боевику Ильи Найшуллера «Никто» с Бобом Оденкёрком из «Лучше звоните Солу». Он собрал 91,5 млн рублей. В США фильм выйдет в прокат через неделю.

Что касается цифрового проката, то главным событием недели стала «Лига справедливости Зака Снайдера». На КиноПоиске ее только в первый день посмотрело 400 тысяч человек — в полтора раза больше, чем в первый день кинопроката версии Джосса Уидона. В 2017 году в премьерный день «Лиги справедливости» ее сеансы посетило 267 803 человека (по данным ЕАИС).