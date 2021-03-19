Глава WarnerMedia рассказала о будущем DC, сиквелах «Снайдерката» и режиссерской версии «Отряда самоубийц»

Глава WarnerMedia Энн Сарнофф обсудила с Variety будущее киновселенной DC. Она подтвердила, что студия не намерена дальше развивать идеи Зака Снайдера, рассказала о планах объединить супергеройские фильмы и сериалы в мультивселенную и назвала человека, который следит, чтобы истории не нарушали канон.

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«Лига справедливости Зака Снайдера» полностью завершает трилогию, которая началась в 2013 году с «Человеком из стали». По словам Сарнофф, в будущем студия не намерена возвращаться к идеям Снайдера и планирует развиваться в других направлениях с проектами о самых разных персонажах.

Фанатов призывают подождать и посмотреть, что ждет киновселенную в будущем. «Некоторые фанаты, которым нужен единственный голос, могут разочароваться, но мы просим их набраться терпения и посмотреть, что у нас есть в запасе, потому что новые голоса смогут рассказать не менее интересные истории».

Режиссерской версии «Отряда самоубийц» Дэвида Эйра не будет. Сарнофф вновь подтвердила, что они не работают над подобным проектом и не намерены в будущем выпускать другую версию фильма 2016 года.

В будущем планируется наладить связь между персонажами DC в фильмах и сериалах. Первый пример подобного подхода — «Миротворец» с Джоном Синой, спин-офф нового «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна. По словам Сарнофф, в будущем подобные проекты будут появляться чаще.

«Мы не хотим быть предсказуемыми. Мы хотим, чтобы фанаты замечали пасхалки в конце фильма, которые связаны с предстоящим фильмом или сериалом. Мы можем, например, вставить отсылку к фразе из „Флэша“ или камео актера из фильма в один из сериалов».

Важный человек для киновселенной — Джим Ли, руководитель DC Comics. «Джим живет и дышит комиксами DC и работает со всеми подразделениями, чтобы убедиться, что сюжетные линии соответствуют канону. Он помогает им придумывать идеи для новых сюжетных линий. Джим находится в центре всего».

Студия планирует выпускать проекты по комиксам DC для самых разных зрителей и не сосредотачиваться на одной конкретной группе. «У нас будет множество фильмов DC, но они будут богаче и многограннее, с широким набором персонажей. Это поможет снизить зрительскую усталость, потому что вы увидите отдельную историю о Флэше, а затем увидите сиквелы вроде „Аквамена 2“, новую версию Супермена или продолжение „Шазама!“, предназначенное для семейной аудитории».

Сарнофф всячески порицает токсичных фанатов и их агрессивное поведение в отношении критиков режиссерской версии «Лиги справедливости». По ее словам, фандом DC должен принимать самых разных людей и оставаться безопасным местом. «Подобное поведение надо осуждать независимо от того, о какой франшизе или о каком бизнесе идет речь. Это совершенно недопустимо».

О готовящихся проектах по комиксам DC КиноПоиск рассказывал здесь.

«Лига справедливости Зака Снайдера» прямо сейчас доступна для просмотра на КиноПоиск HD.

Источник: Variety