КиноПоиск
Хочу 200 баллов

Глава WarnerMedia рассказала о будущем DC, сиквелах «Снайдерката» и режиссерской версии «Отряда самоубийц»

Обсудить0

Глава WarnerMedia Энн Сарнофф обсудила с Variety будущее киновселенной DC. Она подтвердила, что студия не намерена дальше развивать идеи Зака Снайдера, рассказала о планах объединить супергеройские фильмы и сериалы в мультивселенную и назвала человека, который следит, чтобы истории не нарушали канон.

Выбрали для вас самое главное.

  • «Лига справедливости Зака Снайдера» полностью завершает трилогию, которая началась в 2013 году с «Человеком из стали». По словам Сарнофф, в будущем студия не намерена возвращаться к идеям Снайдера и планирует развиваться в других направлениях с проектами о самых разных персонажах.
  • Фанатов призывают подождать и посмотреть, что ждет киновселенную в будущем. «Некоторые фанаты, которым нужен единственный голос, могут разочароваться, но мы просим их набраться терпения и посмотреть, что у нас есть в запасе, потому что новые голоса смогут рассказать не менее интересные истории».
  • Режиссерской версии «Отряда самоубийц» Дэвида Эйра не будет. Сарнофф вновь подтвердила, что они не работают над подобным проектом и не намерены в будущем выпускать другую версию фильма 2016 года.
  • В будущем планируется наладить связь между персонажами DC в фильмах и сериалах. Первый пример подобного подхода — «Миротворец» с Джоном Синой, спин-офф нового «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна. По словам Сарнофф, в будущем подобные проекты будут появляться чаще.
  • «Мы не хотим быть предсказуемыми. Мы хотим, чтобы фанаты замечали пасхалки в конце фильма, которые связаны с предстоящим фильмом или сериалом. Мы можем, например, вставить отсылку к фразе из „Флэша“ или камео актера из фильма в один из сериалов».
  • Важный человек для киновселенной — Джим Ли, руководитель DC Comics. «Джим живет и дышит комиксами DC и работает со всеми подразделениями, чтобы убедиться, что сюжетные линии соответствуют канону. Он помогает им придумывать идеи для новых сюжетных линий. Джим находится в центре всего».
  • Студия планирует выпускать проекты по комиксам DC для самых разных зрителей и не сосредотачиваться на одной конкретной группе. «У нас будет множество фильмов DC, но они будут богаче и многограннее, с широким набором персонажей. Это поможет снизить зрительскую усталость, потому что вы увидите отдельную историю о Флэше, а затем увидите сиквелы вроде „Аквамена 2“новую версию Супермена или продолжение „Шазама!“, предназначенное для семейной аудитории».
  • Сарнофф всячески порицает токсичных фанатов и их агрессивное поведение в отношении критиков режиссерской версии «Лиги справедливости». По ее словам, фандом DC должен принимать самых разных людей и оставаться безопасным местом. «Подобное поведение надо осуждать независимо от того, о какой франшизе или о каком бизнесе идет речь. Это совершенно недопустимо».

О готовящихся проектах по комиксам DC КиноПоиск рассказывал здесь.

«Лига справедливости Зака Снайдера» прямо сейчас доступна для просмотра на КиноПоиск HD.

Источник: Variety

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:
Когда твоя жизнь похожа на фарс, остаётся только шутить. Комедия, полная самоиронии и стендапа
В главных ролях:Елена Новикова, Таисия Битюкова, Артем Кошман
Режиссер:Саша Тапочек
Смотрите по подписке
Смотреть

Смотрите также

Зак Снайдер составил список любимых фильмов и сериалов. В него вошли проекты от «Рика и Морти» до «Неба над Берлином»

Зак Снайдер составил список любимых фильмов и сериалов. В него вошли проекты от «Рика и Морти» до «Неба над Берлином»

Вчера8
Киану Ривз написал успешный комикс о бессмертном воине. Netflix экранизирует его с актером в главной роли

Киану Ривз написал успешный комикс о бессмертном воине. Netflix экранизирует его с актером в главной роли

Вчера11
«Лучший фильм во франшизе!»: Первые реакции на кроссовер «Годзилла против Конга»

«Лучший фильм во франшизе!»: Первые реакции на кроссовер «Годзилла против Конга»

22 марта15
В первый день «Лигу справедливости Зака Снайдера» посмотрело в 1,5 раза больше людей, чем версию Уидона

В первый день «Лигу справедливости Зака Снайдера» посмотрело в 1,5 раза больше людей, чем версию Уидона

19 марта103

Главное сегодня

Крупным планом

ПодкастКак «Никто» Ильи Найшуллера воспевает олдскульные боевики

Вчера0
Как «Никто» Ильи Найшуллера воспевает олдскульные боевики
Что происходит в прокате: «Аватар» снова стал рекордсменом, в России лидирует фильм про собаку
Сборы

Что происходит в прокате: «Аватар» снова стал рекордсменом, в России лидирует фильм про собаку

Вчера5
Как создатель «Легенды о волках» Томм Мур стал ирландским Миядзаки

Как создатель «Легенды о волках» Томм Мур стал ирландским Миядзаки

Вчера3
КиноПоиск HD и создатели «Смешариков» объявили шорт-лист конкурса взрослой анимации
КиноПоиск HD

КиноПоиск HD и создатели «Смешариков» объявили шорт-лист конкурса взрослой анимации

Вчера4
Глава WarnerMedia рассказала о будущем DC, сиквелах «Снайдерката» и режиссерской версии «Отряда самоубийц»

Глава WarnerMedia рассказала о будущем DC, сиквелах «Снайдерката» и режиссерской версии «Отряда самоубийц»

Вчера42
Зак Снайдер составил список любимых фильмов и сериалов. В него вошли проекты от «Рика и Морти» до «Неба над Берлином»

Зак Снайдер составил список любимых фильмов и сериалов. В него вошли проекты от «Рика и Морти» до «Неба над Берлином»

Вчера8
Киану Ривз написал успешный комикс о бессмертном воине. Netflix экранизирует его с актером в главной роли

Киану Ривз написал успешный комикс о бессмертном воине. Netflix экранизирует его с актером в главной роли

Вчера11
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт