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Киану Ривз написал успешный комикс о бессмертном воине. Netflix экранизирует его с актером в главной роли

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Netflix выпустит боевик и аниме-сериал Brzrkr, в основу которых ляжет одноименный комикс, который Киану Ривз написал в соавторстве с Мэттом Киндтом. Актер сыграет главного героя в фильме, озвучит его в аниме, а также выступит продюсером обоих проектов.

На данный момент неизвестно, кто напишет сценарий адаптации или поставит картину.

Комикс рассказывает о бессмертном воине Берсерке, проклятом полубоге. Прожив на земле много веков, он участвовал в сотнях тысяч самых разных войн и конфликтов. Окончательно устав от кровопролития, он ищет возможность прекратить свое затянувшееся существование. Шанс обрести покой предоставляет американское правительство. В обмен на помощь в прекращении бессмертия он начинает выполнять секретные операции, слишком опасные для кого-либо другого.

Комикс вышел в издательстве Boom! Studios 3 марта и стал бестселлером: было продано более 615 000 копий первого выпуска.

Первым увидит свет полнометражный фильм Brzrkr, после чего состоится релиз аниме.

Источник: Variety

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В главных ролях:Елена Новикова, Таисия Битюкова, Артем Кошман
Режиссер:Саша Тапочек
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