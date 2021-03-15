Состоялась 73-я церемония вручения премии Гильдии сценаристов. Приз за лучший оригинальный сценарий взяла драма Эмиральд Феннел «Девушка, подающая надежды». Комедия «Борат 2» победила в категории «Лучший адаптированный сценарий».

Среди телевизионных проектов наградили «Корону» и «Теда Лассо». Последний также одержал победу как лучший новый сериал. «Ход королевы» взял приз за лучший адаптированный сценарий.

Список лауреатов премии WGA:

Оригинальный сценарий

Адаптированный сценарий

Сценарий документального фильма

Победители в основных телевизионных категориях:

Гильдия сценаристов известна своими жесткими правилами: далеко не все проекты могут претендовать на награду. Согласно уставу, к номинации на премию гильдии допускаются сценарии, произведенные под юрисдикцией WGA или в качестве коллективного трудового договора в Канаде, Ирландии, Новой Зеландии или Великобритании. В связи с этим в списке номинантов нет среди прочего «Минари», «Земли кочевников» или «Манка».

Источник: Deadline