Состоялась 73-я церемония вручения премии Гильдии сценаристов. Приз за лучший оригинальный сценарий взяла драма Эмиральд Феннел «Девушка, подающая надежды». Комедия «Борат 2» победила в категории «Лучший адаптированный сценарий».
Среди телевизионных проектов наградили «Корону» и «Теда Лассо». Последний также одержал победу как лучший новый сериал. «Ход королевы» взял приз за лучший адаптированный сценарий.
Список лауреатов премии WGA:
Оригинальный сценарий
- «Девушка, подающая надежды» — Эмиральд Феннел
- «Зависнуть в Палм-Спрингс» — Энди Сьяра
- «Звук металла» — Дариус Мардер и Абрахам Мардер
- «Иуда и черный мессия» — Уилл Берсон и Шака Кинг
- «Суд над чикагской семеркой» — Аарон Соркин
Адаптированный сценарий
- «Борат 2» — Саша Барон Коэн, Энтони Хайнс и Дэн Суимер
- «Ма Рейни: Мать блюза» — Рубен Сантьяго-Хадсон
- «Новости со всех концов света» — Пол Гринграсс и Люк Дейвис
- «Одна ночь в Майами» — Кемп Пауэрс
- «Белый тигр» — Рамин Бахрани
Сценарий документального фильма
- «Диссидент» — Брайан Фогель и Марк Монро
- «Ва-банк: Битва за демократию» — Джек Янгельсон
- «Херб Алперт — это…» — Джон Шейнфелд
- «Красные пингвины» — Гейб Польски
- «Под полным контролем» — Алекс Гибни
Победители в основных телевизионных категориях:
- Драматический сериал — «Корона»
- Комедийный сериал — «Тед Лассо»
- Новый сериал — «Тед Лассо»
- Оригинальный сценарий сериала — «Миссис Америка»
- Адаптированный сценарий сериала — «Ход королевы»
Гильдия сценаристов известна своими жесткими правилами: далеко не все проекты могут претендовать на награду. Согласно уставу, к номинации на премию гильдии допускаются сценарии, произведенные под юрисдикцией WGA или в качестве коллективного трудового договора в Канаде, Ирландии, Новой Зеландии или Великобритании. В связи с этим в списке номинантов нет среди прочего «Минари», «Земли кочевников» или «Манка».
Источник: Deadline
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