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В первый день «Лигу справедливости Зака Снайдера» посмотрело в 1,5 раза больше людей, чем версию Уидона

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«Лига Справедливости Зака Снайдера» показала рекордный старт для КиноПоиск HD: за первые сутки после премьеры фильм посмотрело более 400 тысяч подписчиков. Для сравнения: версия Джосса Уидона, вышедшая в 2017 году, в первый день кинопроката в РФ привлекла в 1,5 раза меньше зрителей (267 803 человека, по данным ЕАИС).

Режиссерская версия «Лиги справедливости» вышла в подписке сервиса в России и СНГ 18 марта, одновременно со всем миром. Ее хронометраж составил 4 часа. В первый день фильм полностью посмотрела треть его зрителей на КиноПоиске.

Сейчас рейтинг картины на КиноПоиске составляет 8,4/10 (при 68 тысячах оценок). Она  также вошла в топ-250 на сайте, где заняла 60-е место.

«Лига справедливости Зака Снайдера» вышла спустя три с половиной года после кинотеатральной версии. Снайдер не смог закончить фильм изначально, поскольку покинул проект после конфликта с продюсерами и смерти дочери. Его место занял режиссер «Мстителей» Джосс Уидон. Он частично переписал сценарий и переснял некоторые сцены. В 2020 году Warner Bros. объявила, что версия Снайдера выйдет на сервисе HBO Max.

«Снайдеркат» продолжает историю, начатую в фильмах «Человек из стали» и «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости». После гибели Кларка Кента Бэтмен и Чудо-женщина объединяются с другими супергероями — Флэшем, Киборгом и Акваменом, — чтобы дать отпор инопланетному завоевателю Степному Волку.

«Лига справедливости Зака Снайдера» уже доступна на КиноПоиск HD

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В главных ролях:Елена Новикова, Таисия Битюкова, Артем Кошман
Режиссер:Саша Тапочек
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