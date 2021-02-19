6 лучших трейлеров недели: Поиски бигфута, расследования Шерлока Холмса и танцы в Нью-Йорке

Нажмите на карточку «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда заинтересовавший вас фильм или сериал станет доступен для просмотра

«Бигфут»

Авторы документального сериала Hulu взялись разобраться, где правда, а где вымысел в историях с бигфутом, обитающим в лесах Северной Калифорнии. Во время посещения фермы марихуаны в 1993 году журналист-расследователь Дэвид Холхаус услышал, что на соседней ферме трое мужчин были разорваны на части в результате жестокого нападения снежного человека. Спустя 25 лет Холхаус вернулся, чтобы выяснить правду о том, что произошло той ночью.

«В огонь и воду»

Ветеран японского кино Рюити Хироки собаку съел на историях про отношения разной степени странности. Героиня его новой работы для Netflix решается на убийство жестокого мужа своей подруги, в которую влюблена еще со школы и страданий которой не может допустить. В роли преступницы — японо-американская модель Кико Мидзухара.

«Жена Джейкоба»

Комедийный ужастик с королевой инди-хоррора Барбарой Крэмптон. Главная героиня — невзрачная жена священника из небольшого городка. Жаловаться особо не на что, но скучный брак, который длится уже 30 лет, порядком поднадоел. Разнообразие и яркие эмоции в жизни появляются после одного странного случая, и теперь наша тихоня превращается в женщину-вамп, которой очень нравится есть сырую плоть.

«Круэлла»

Эмма Стоун с английским акцентом и безумной черно-белой прической наводит шороха в Лондоне. Действие приквела мультфильма «101 далматинец» разворачивается в 1970-е, во времена расцвета панк-культуры, и создатели фильма решили сделать упор на дух бунтарства и неповиновения. По сюжету прежде чем стать Круэллой де Виль, она была девушкой по имени Эстелла, в жизни которой однажды появился человек, навсегда изменивший ее судьбу.

«На высоте мечты»

Экранизация одноименного бродвейского мюзикла Лина-Мануэля Миранды о яркой и зажигательной жизни в нью-йоркском районе Вашингтон-Хайтс. В центре сюжета — обаятельный и привлекательный владелец небольшого магазинчика Уснави, который экономит каждый заработанный нелегким трудом цент и мечтает, грезит и поет о лучшей жизни. Ожидается музыкальное и танцевальное кино.

«Нерегулярные части»

За свою многолетнюю историю Шерлок Холмс успел обрасти множеством самых разных интерпретаций. Создатели сериала Netflix решили добавить в знакомую историю элементы сверхъестественного и сместить фокус с детектива на сирот, собиравших для него информацию на улицах Лондона. Именно от них зависит судьба не только британской столицы, но и всего мира.