HBO готовит еще три спин-оффа «Игры престолов»: «9 путешествий», «Блошиный Конец» и «10 000 кораблей»

Канал HBO начал работу над тремя новыми проектами по вселенной «Игры престолов». В дополнении к «Дому дракона», «Повести о Дунке и Эгге» и мультсериалу для взрослых, в будущем свет могут увидеть приквелы «9 путешествий», также известных как «Морская Змея», «Блошиный Конец» и «10 000 кораблей».

Из трех проектов, только у «9 путешествий» есть сформированная творческая команда: над ним вместе с Джорджем Р.Р. Мартином работает Бруно Хеллер, сценарист «Рима» и «Готэма». Другие сериалы пока находятся на самой ранней стадии разработки.

Вот что известно о готовящихся проектах:

«9 путешествий», Или «Морская Змея»

Проект расскажет о морских странствиях Корлиса Велариона, лорда одного из самых древних и богатых домов, на борту корабля «Морская змея». Веларион путешествовал по самым разным местам, включая Пентос, Лис, Тирон и Мир, вольные города Эссоса, посетил Драконий Камень и изучил юг Вестероса. Он достиг легендарных земель И Ти и Ленга, чье богатство вдвое превышало богатство Дома Веларион, и посетил замерзшие моря, расположенные над северной частью Вестероса. Корлис также появится в сериале «Дом дракона», где его сыграет Стив Туссэн.

«Блошиный Конец»

Действие сериала развернется в Блошином Дне: самом бедном районе трущоб в Королевской Гавани, лабиринте узких улочек и темных переулков, заполненных кожевенными заводами, борделями и пивными. Он появлялся на экране в первых четырех сезонах «Игры престолов», в том числе, когда там скрывалась Арья Старк после побега из Красного замка. Самые известные выходцы из Блошиного Дна: сир Давос Сиворт, Джендри, внебрачный сын короля Роберта Баратеона, проститутка Армека и Карл Таннер, член Ночного дозора.

«10 000 кораблей»

Проект описывает события, которые произошли примерно за 1000 лет до «Игры престолов». Тогда королева-воин, принцесса Нимерия, вместе с выжившими ройнарами пересекла Узкое море из Эссоса в Дорн после поражения в битве с Валирийским Фригольдом во Второй пряной войне. Там Нимерия вышла замуж за Морса Мартелла, и ройнары породнились с дорнийцами.

Источник: Deadline