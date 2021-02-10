Стартовала игра «Угадай победителей „Оскара-2021“»

Наша традиционная игра «Угадай победителей „Оскара“» снова с вами! Как и всегда, она находится на странице оскаровского спецпроекта, где мы собираем все новости и материалы, посвященные 93-й церемонии вручения премии Американской киноакадемии.



Правила игры остаются теми же: с 19 марта по 26 апреля вы можете выбрать тех, кто, по вашему мнению, получит главную американскую кинонаграду. 26 апреля, когда уже станут известны лауреаты премии, мы опубликуем списки победителей на странице игры.

Победители, занявшие первое, второе и третье места, станут обладателями умной колонки Яндекс.Станция Мини и подписки Плюс Мульти на 1 год. Участники, которые займут с 4-го по 20-е место включительно, получат подписку Плюс Мульти на 1 год. Победители, которые займут с 21-го по 30-е место, получат подписку Плюс Мульти на 3 месяца, а те, кто займет места с 31-го и до последнего, — на 45 дней. Победители, занявшие с 1-го по 20-е место включительно, но не проживающие на территории действия кода, получат дождевик от КиноПоиска.

Номинантов на «Оскар-2021» объявили 15 марта. Церемония вручения премии стартует в Лос-Анджелесе в ночь с 25 на 26 апреля в 03:00 по московскому времени. КиноПоиск будет внимательно следить за «Оскаром» и освещать все события церемонии на сайте и в социальных сетях.

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Фото: Matt Sayles / Invision / AP / ТАСС