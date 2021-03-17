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Warner Bros. экранизирует комиксы о Часовом. Какие еще проекты о супергероях DC находятся в разработке?

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Студия Warner Bros. начала работу над новым проектом по комиксам DC — полнометражным фильмом о супергерое Часовом. Гэвин Джеймс и Нил Уайденер напишут сценарий картины. На данный момент неизвестно, кто поставит ленту или исполнит в ней главную роль.

Под именем Часовой на страницах комиксов DC выступали три разных персонажа. Первым был химик Рекс Тайлер, создавший препарат под названием «Чудо», который дает человеку сверхсилу и выносливость, но только на один час. Сын Рекса, Рик Тайлер, позже также стал героем и самой популярной версией Часового. Кроме этого, в далеком будущем существует Часовой-андроид, сделанный на основе оригинального супергероя.

Warner Bros. и DC несколько лет пытались экранизировать комиксы о Часовом, и в 2013-м была предпринята попытка запустить на канале CW сериал о персонаже. В итоге от этой идеи отказались, а Часовой (Рекс Тайлер) появился в проекте «Легенды завтрашнего дня», где его сыграл Патрик Джей Адамс. Впоследствии Рекс и Рик Тайлеры стали частью сериала «Старгёрл», где их сыграли Луис Ферриньо-мл. и Кэмерон Джеллман.

Кроме «Часового» сейчас в работе находятся еще несколько проектов о не самых известных супергероях DC. Вот что нас ждет в будущем.

«Синий Жук»

В феврале 2021-го Warner Bros. объявила, что Энджел Мануэль Сото займет режиссерское кресло картины о Синем Жуке — молодом супергерое, обладателе инопланетной брони. Под именем Синий Жук на страницах комиксов появлялось несколько персонажей, но героем фильма станет Хайме Рейес, подросток из Техаса. Он получает инопланетный артефакт в форме жука-скарабея, внутри которого скрыта высокотехнологичная броня, наделенная мощным оружием и способная адаптироваться под любую ситуацию. В образе Синего Жука Рейес начинает борьбу со злом и инопланетными угрозами.

«Бэтгёрл»

Сначала режиссером и сценаристом сольного фильма о напарнице Бэтмена назначили Джосса Уидона, постановщика «Мстителей» и «Лиги справедливости». Однако в 2018-м он оставил проект, и сценарий позвали писать Кристину Ходсон («Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»«Флэш»). В декабре 2020-го президент DC Films Уолтер Хамада не исключил, что проект выйдет как эксклюзивный фильм на HBO Max. Барбара Гордон — одна из главных супергероинь DC. Дочь комиссара Джима Гордона, она вдохновлялась деятельностью Темного рыцаря и сама стала защитницей Готэма. После столкновения с Джокером Барбара осталась парализована ниже пояса и долгое время выступала в роли Оракула, помогающей другим героям со сбором информации и координацией действий.

«Статический Шок»

Во время онлайн-конвента DC Fandome в 2020-м режиссер «Маршалла» и продюсер «Джанго освобожденного» Реджинальд Хадлин заявил, что в разработке находится фильм о молодом супергерое Статическом Шоке. Он не раскрыл подробностей, и сейчас по-прежнему неизвестно, кто именно работает над проектом. Главный герой истории — подросток Вирджил Хокинс, способный генерировать, поглощать и контролировать электричество. В начале 2000-х вышел мультсериал о персонаже «Статический Шок», просуществовавший четыре сезона.

«Новые боги»

Новых богов в начале 1970-х придумал легендарный Джек Кирби, перешедший тогда от Marvel к конкурентам — DC. В «Новых богах» Кирби представил героев и злодеев, которые будут появляться в комиксах DC спустя десятилетия. Самые популярные — хитрый мастер-эскапист Мистер Чудо, могучая Большая Барда, воинственный Орион и безжалостный Дарксайд, правитель Апоколипса, и его союзники Степной Волк, Десаад и Грэнни Гуднесс (именно их можно увидеть в «Лиге справедливости Зака Снайдера»). Постановкой картины занимается Ава ДюВерней, режиссер фильмов «Сельма» и «Излом времени».

«Черный Адам»

Фильм об антигерое DC уже много лет находится в разработке, и в апреле его съемки все-таки должны стартовать. Главная звезда и вдохновитель проекта — Дуэйн Джонсон, который давно обещает, что Черный Адам перевернет зрительские представления о супергероях и изменит киновселенную DC. Черный Адам во многом повторяет способности супергероя Шазама и обладает огромной силой, скоростью и умом. Адам не считает себя супергероем, но и не является злодеем в привычном понимании. В последнее время он чаще выступает как защитник вымышленной ближневосточной страны Кандак, используя свои способности для сохранения мира на родине.

«Новый Супермен»

Оставив в прошлом планы Зака Снайдера на киновселенную DC, студия Warner решила заняться перезапуском Супермена. В качестве сценариста пригласили Та-Нехиси Коутса, а один из продюсеров проекта — Джей Джей Абрамс. При этом есть вероятность, что нас ждет новая версия персонажа — не хорошо знакомый Кларк Кент, а чернокожий Человек из стали. Потенциально героем картины может стать Келвин Эллис — Супермен из альтернативной вселенной, президент Соединенных Штатов Америки. Есть также Вал-Зод, один из последних криптонцев с параллельной Земли-2.

«Черный Ястреб»

После выхода «Первому игроку приготовиться» Warner Bros. предложила Стивену Спилбергу вернуться к идее экранизации комиксов «Черный Ястреб», которую он разрабатывал еще в 1980-х. Спилберг согласился поработать над проектом в качестве продюсера и предположительно даже режиссера, но с 2018-го его участие не подтверждалось. Комиксы рассказывают о небольшом отряде летчиков-асов, сражающихся во время Второй мировой войны под предводительством загадочного Черного Ястреба. Врагами выступают персонажи вроде короля Кондора и короля Акулы и разного рода экспериментальные военные машины. Все пилоты эскадрильи носят одинаковую синюю форму с черно-желтой эмблемой на груди.

Также в скором времени свет увидят следующие фильмы по комиксам DC:

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Когда твоя жизнь похожа на фарс, остаётся только шутить. Комедия, полная самоиронии и стендапа
В главных ролях:Елена Новикова, Таисия Битюкова, Артем Кошман
Режиссер:Саша Тапочек
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