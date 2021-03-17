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Европейский клуб продюсеров составил правила для работы с голливудскими стримингами

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Базирующийся в Париже Европейский клуб продюсеров (EPC), который представляет ведущих независимых продюсеров фильмов и сериалов континентальной Европы, издал так называемый кодекс добросовестной практики для стриминг-компаний, работающих с инди-продюсерами.

Предлагаемые правила составляют основу усилий, предпринимаемых на разных уровнях по всей Европе, чтобы изменить систему взаимодействия с Netflix, Amazon, Disney+ и другими голливудскими стримингами.

Кодекс EPC включает четыре основных принципа, охватывающих важнейшие составляющие разногласий. Согласно им, у европейских инди-продюсеров должна быть возможность сохранить права на интеллектуальную собственность (например, в случае создания сиквелов или спин-оффов); у них должен быть доступ к данным по просмотрам и дополнительной информации, связанной с их проектами; продюсеры должны получать справедливое и соразмерное вознаграждение за создание контента; государственная поддержка, региональное финансирование и налоговые льготы должны быть доступны только независимым производственным компаниям и рассматриваться как финансовый вклад продюсеров, позволяющий им сохранять права в доле, соизмеримой этому вкладу.

По сути, с помощью кодекса планируется регулировать, как американские стрим-сервисы могут получить доступ к европейским программным деньгам.

Президент клуба Гудни Хуммельволль Андерсен заметила, что суть кодекса не в том, чтобы оттолкнуть стриминги.

«Для многих из нас стрим-сервисы — лучшие клиенты. Мы хотим с ними сотрудничать, это дает нам новые возможности, — говорит продюсер. — Но, как независимые продюсеры, чтобы выжить, мы должны создать ситуацию, в которой мы действительно сможем сохранить наши IP и при этом расти».

Артем Васильев, генеральный продюсер компании «Метрафильмс», которая является членом Европейского клуба продюсеров, прокомментировал КиноПоиску инициативу: «Именно продюсерские компании являются центром развития новых проектов. Им важно, чтобы в бизнес практику были введены и соблюдались общие принципы, можно было получать адекватное вознаграждение за свою работу, а привлеченные ими средства или льготы признавались как часть их продюсерского вклада в проект. Компаниям важно оставлять за собой часть прав, если речь не идет о покупке всех прав на весь мир — о модели, по которой часто работают мировые онлайн-мейджоры, например Netflix. Однако самонадеянно ожидать, что стриминги примут все эти правила сразу».

EPC надеется, что регулирующие органы Европейского союза примут некоторые или все предложенные в кодексе правила.

Источник: Variety

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