В России может появиться фонд поддержки онлайн-контента. Он будет сделан по аналогии с Фондом кино

Согласно информации «РБК», в 2021 году в России может начать работу фонд господдержки профессионального онлайн-контента. Утверждается, что организация будет сделана по аналогии с Фондом кино, выделяющим средства на создание фильмов.

«Фонд кино занимается поддержкой контента, который выходит в прокат в кинотеатрах, механизма поддержки онлайн-контента, у которого своя специфика, сейчас нет, — говорит источник издания. — На интернет-площадках количество российского контента увеличивается естественным образом, в том числе на это повлияла и пандемия, но с государственной поддержкой этот процесс может идти быстрее».

Один из инсайдеров «РБК» отметил, что на господдержку смогут претендовать создатели профессионального видеоконтента — сериалов для онлайн-кинотеатров. Один из вариантов — софинансирование производства, но детали всего процесса пока точно не определены.

Не определены также объем будущего фонда и источники финансирования, но предполагается, что средства могут быть взяты из налога на добавленную стоимость (НДС), который выплачивают видеосервисы. Источник «РБК» добавил, что это лишь один из рассматриваемых вариантов.

Представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Чернышенко подтвердил, что идея создания фонда для поддержки онлайн-контента действительно рассматривается, но детали пока обсуждать преждевременно.

Фонд кино был создан в 1995 году. Его основная цель — поддержка отечественного кинематографа, в том числе и финансовая, а также повышение конкурентоспособности российских проектов, обеспечение условий для создания качественных фильмов, соответствующих национальным интересам, популяризация национальных кинофильмов в Российской Федерации и за рубежом. Ежегодно фонд распределяет около 3,5 млрд рублей.

Источник: «РБК»