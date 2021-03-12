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«Дау» и расследования Навального получили премии «Белый слон». Награждение политика привело к конфликту

Гильдия киноведов и кинокритиков назвала номинантов национальной премии кинокритики и кинопрессы «Белый слон». В главную категорию попали фильмы «Дорогие товарищи!», «Конференция», «Глубже!» и «Пугало». Экспертный совет премии также принял решение вручить награду в номинации «Событие года» политику Алексею Навальному за серию документальных фильмов-расследований и Илье Хржановскому за проект «Дау».

В результате награждения политика возник конфликт, из-за которого Гильдия киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов РФ вышла из числа учредителей премии.

«Это решение впервые за 22 года существования премии вызвало конфликт между экспертным советом премии и правлением гильдии. Кроме того, Союз кинематографистов РФ настоятельно предложил правлению исключить из экспертного совета киноведов и кинокритиков — не членов этой организации. Экспертный совет столкнулся с давлением и попыткой цензурного вмешательства в свою деятельность, что противоречит регламенту премии и духу свободного волеизъявления членов совета», — говорится в заявлении членов экспертного совета премии.

В результате президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов решил вывести организацию из состава учредителей «Белого слона», чтобы подтвердить независимость награды и «избежать дальнейших бесплодных дискуссий и конфликтов».

«Мы полагаем, что возникшее противостояние наносит ущерб репутации гильдии, остающейся заложником архаической несменяемости власти и стагнации внутри Союза кинематографистов РФ», — заключил экспертный совет.

Премию кинокритики и кинопрессы учредили в 1998 году. Сначала она называлась «Золотой овен», с 2005 года — «Белый слон». Награду вручают за «самое яркое и неожиданное в современном российском кино и прежде всего за то, что определяет его перспективы». Среди лауреатов разных лет — Александр Сокуров, Кира Муратова, Алексей Герман-старший, Алексей Балабанов, Андрей Звягинцев, Андрей Кончаловский и Кирилл Серебренников.

В этом году на награды претендуют сериалы «Псих»,  «Чики» и «Мертвые души», а также дебютные фильмы «Сентенция»«Китобой» и «Человек из Подольска». Полный список номинантов доступен тут.

Церемония вручения премии «Белый слон» состоится 10 апреля 2021 года.

Источник: Гильдия неигрового кино и телевидения

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