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«Они теперь просто раздают их всем подряд»: Тайка Вайтити не обрадовался «Грэмми» за саундтрек к «Кролику Джоджо»

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Состоялась 63-я церемония вручения премии «Грэмми», на которой среди прочего были вручены награды за музыку в кино. Одним из победителей стала картина Тайки Вайтити «Кролик Джоджо», которую отметили в номинации «Лучший сборный саундтрек для визуального медиа». Режиссер очень удивился своей победе. «Лол, оке-е-е-е-е-е-ей. Какого хрена они теперь просто раздают „Грэмми“ всем подряд? Спасибо Академии искусства и науки звукозаписи, это потрясающе! Пойду напишу пьесу», — написал Вайтити.

Кроме музыки Майкла Джаккино, написанной для фильма, в «Кролике Джоджо» также звучат песни The Beatles, Тома Уэйтса, Роя Орбисона и Дэвида Боуи. Все композиции исполнены на немецком.

Документальную картину «Линда Ронстадт: Звук моего голоса» о звезде кантри-рока отметили в номинации «Лучший музыкальный фильм». Помимо этого, Хильдур Гуднадоуттир наградили за музыку к «Джокеру», а «Не время умирать» принес награду Билли Айлиш за композицию «No Time To Die», несмотря на то что 25-й фильм о Джеймсе Бонде до сих пор не вышел в прокат.

Премия «Грэмми» за годы существования подвергалась значительной критике со стороны многих музыкантов, включая Эдди ВеддераШинейд О’Коннор и Мэйнарда Джеймса Кинана. Профессионалы индустрии обвиняли ее организаторов в коммерциализации музыки, необъективных оценках и расовой предвзятости.

С полным списком лауретом премии «Грэмми» можно ознакомиться здесь.

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