«Счастливо оставаться» — главный французский фильм года. Черная комедия получила 6 премий «Сезар»

Французская киноакадемия назвала победителей премии «Сезар». Лучшим фильмом была признана черная комедия Альбера Дюпонтеля «Счастливо оставаться». Картина рассказывает о женщине по имени Сюзи (Виржини Эфира), которая отправляется в длинное путешествие, после того как ей ставят смертельный диагноз. Фильм стал триумфатором церемонии, получив шесть наград, в том числе за лучшую режиссуру и сценарий.
Лучшим иностранным фильмом стала датская трагикомедия «Еще по одной», которой также прочат победу в аналогичной категории на «Оскаре».
Драму «Что мы говорим, что мы делаем», которая лидировала по числу номинаций (13), наградили лишь за женскую роль второго плана. А «Лето'85» Франсуа Озона, претендовавшее на 12 наград, осталось без призов.
Список победителей:
- Лучший фильм — «Счастливо оставаться»;
- Лучший режиссер — Альбер Дюпонтель, «Счастливо оставаться»;
- Лучшая актриса — Лор Калами, «Антуанетта в Севенне»;
- Лучший актер — Сами Буажила, «Сын» ;
- Лучшая актриса второго плана — Эмили Декьенн, «Что мы говорим, что мы делаем»;
- Лучший актер второго плана — Николя Марье, «Счастливо оставаться»;
- Лучший оригинальный сценарий — Альбер Дюпонтель, «Счастливо оставаться»;
- Лучший адаптированный сценарий — Стефан Демустье, «Девушка с браслетом»;
- Лучший зарубежный фильм — «Еще по одной»;
- Лучший дебют — «Ты и я»;
- Лучший короткометражный фильм — «А что если козы умрут»;
- Лучший анимационный фильм — «Хосеп»;
- Лучший короткометражный анимационный фильм — «И был медведь»;
- Лучший документальный фильм — «Девочки»;
- Лучший саундтрек — Рон, «Ночью»;
- Лучшая работа оператора — Алексис Кавиршин, «Счастливо оставаться»;
- Лучшая работа художника-постановщика — Карлос Конти, «Счастливо оставаться»;
- Лучшие костюмы — Мадлин Фонтен, «Как быть хорошей женой»;
- Лучший монтаж — Тина Баз, «Девочки»;
- Лучший звук — «Девочки»;
- Прорыв года среди мужчин — Жан-Паскаль Зади, «Просто черный»;
- Прорыв года среди женщин — Фатия Юссуф, «Милашки».
Источник: Deadline
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