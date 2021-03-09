«Счастливо оставаться» — главный французский фильм года. Черная комедия получила 6 премий «Сезар»

Французская киноакадемия назвала победителей премии «Сезар». Лучшим фильмом была признана черная комедия Альбера Дюпонтеля «Счастливо оставаться». Картина рассказывает о женщине по имени Сюзи (Виржини Эфира), которая отправляется в длинное путешествие, после того как ей ставят смертельный диагноз. Фильм стал триумфатором церемонии, получив шесть наград, в том числе за лучшую режиссуру и сценарий.

Лучшим иностранным фильмом стала датская трагикомедия «Еще по одной», которой также прочат победу в аналогичной категории на «Оскаре».

Драму «Что мы говорим, что мы делаем», которая лидировала по числу номинаций (13), наградили лишь за женскую роль второго плана. А «Лето'85» Франсуа Озона, претендовавшее на 12 наград, осталось без призов.

Список победителей: