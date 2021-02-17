Режиссер «Суперновы» раскритиковал российского прокатчика за удаление из фильма интимной сцены

Режиссер ЛГБТ-драмы «Супернова» Гарри Макквин сделал заявление от лица актерского состава и съемочной группы фильма, в котором осудил российского прокатчика World Pictures, сократившего его картину на три минуты. Ранее зрители обратили внимание, что из фильма пропала сцена, где главные герои пытаются заняться сексом.

«Мы, создатели фильма, самым решительным образом выступаем против цензуры „Суперновы“ в России. Тот факт, что фильм был перемонтирован без нашего согласия и против нашей воли, вызывает у нас глубокую тревогу, — сказал Макквин. — Мы хотим, чтобы во всех странах была показана оригинальная версия картины. Хотя мы понимаем, под каким давлением находится российский прокатчик, мы не потерпим цензуру такого рода. Наша команда солидарна с ЛГБТК+-сообществом во всем мире и выразила свою глубокую обеспокоенность российскому дистрибьютору».

«Супернова» рассказывает о путешествии двух геев (их играют Колин Фёрт и Стэнли Туччи), один из которых постепенно теряет память из-за деменции. Зрители отмечают, что в фильме нет сильного акцента на сексуальной ориентации героев, а основная драма посвящена болезни одного из них.

На обсуждении фильма 9 марта Макквин отреагировал на цензуру фильма более сдержанно. «Я считаю, что лучше у нас будет возможность собраться, посмотреть и обсудить эту сокращенную версию фильма об однополой любви, чем не смотреть кино вообще», — отметил режиссер.

«Супернова» не первый фильм про ЛГБТ-персонажей, который подвергся цензуре в России. В 2019 году «Централ партнершип» выпустила укороченную версию «Рокетмена», из которой убрали сцены гомосексуального секса, а также эпизоды с употреблением наркотиков и алкоголя.