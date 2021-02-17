КиноПоиск
Попробовать Яндекс.Плюс

Режиссер «Суперновы» раскритиковал российского прокатчика за удаление из фильма интимной сцены

Режиссер ЛГБТ-драмы «Супернова» Гарри Макквин сделал заявление от лица актерского состава и съемочной группы фильма, в котором осудил российского прокатчика World Pictures, сократившего его картину на три минуты. Ранее зрители обратили внимание, что из фильма пропала сцена, где главные герои пытаются заняться сексом.

«Мы, создатели фильма, самым решительным образом выступаем против цензуры „Суперновы“ в России. Тот факт, что фильм был перемонтирован без нашего согласия и против нашей воли, вызывает у нас глубокую тревогу, — сказал Макквин. — Мы хотим, чтобы во всех странах была показана оригинальная версия картины. Хотя мы понимаем, под каким давлением находится российский прокатчик, мы не потерпим цензуру такого рода. Наша команда солидарна с ЛГБТК+-сообществом во всем мире и выразила свою глубокую обеспокоенность российскому дистрибьютору». 

«Супернова» рассказывает о путешествии двух геев (их играют Колин Фёрт и Стэнли Туччи), один из которых постепенно теряет память из-за деменции. Зрители отмечают, что в фильме нет сильного акцента на сексуальной ориентации героев, а основная драма посвящена болезни одного из них.

На обсуждении фильма 9 марта Макквин отреагировал на цензуру фильма более сдержанно. «Я считаю, что лучше у нас будет возможность собраться, посмотреть и обсудить эту сокращенную версию фильма об однополой любви, чем не смотреть кино вообще», — отметил режиссер.

«Супернова» не первый фильм про ЛГБТ-персонажей, который подвергся цензуре в России. В 2019 году «Централ партнершип» выпустила укороченную версию «Рокетмена», из которой убрали сцены гомосексуального секса, а также эпизоды с употреблением наркотиков и алкоголя.

Источник: The Advocate 

Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:
Пожарные и спасатели сражаются с беспощадной стихией: блокбастер от создателей «Движения вверх» уже онлайн.
В главных ролях:Константин Хабенский, Иван Янковский, Стася Милославская
Режиссер:Алексей Нужный
Смотрите по подписке
Смотреть

Смотрите также

Российский прокатчик вырезал сцену с сексом из фильма «Супернова», в котором Колин Фёрт и Стэнли Туччи сыграли пару

Российский прокатчик вырезал сцену с сексом из фильма «Супернова», в котором Колин Фёрт и Стэнли Туччи сыграли пару

11 марта
Кажется, власти Нью-Йорка помогли Вуди Аллену избежать наказания за растление дочери. Об этом говорится в «Аллен против Фэрроу»

Кажется, власти Нью-Йорка помогли Вуди Аллену избежать наказания за растление дочери. Об этом говорится в «Аллен против Фэрроу»

24 февраля
Организаторов премии «Золотой глобус» обвинили в коррупции

Организаторов премии «Золотой глобус» обвинили в коррупции

22 февраля16
Джина Карано должна была сыграть в спин-оффе про Кару Дюн. Теперь ее, скорее всего, заменит другая актриса

Джина Карано должна была сыграть в спин-оффе про Кару Дюн. Теперь ее, скорее всего, заменит другая актриса

17 февраля15

Главное сегодня

Как это смотреть

ВидеоКак снимает Вуди Аллен

Сегодня0
Как снимает Вуди Аллен
«Ванда/Вижн»: Радикальная драма о смерти, которая притворяется ситкомом
В предыдущих сериях

Подкаст«Ванда/Вижн»: Радикальная драма о смерти, которая притворяется ситкомом

Вчера15
На КиноПоиск HD выходит «Футурама». Вспоминаем лучшие эпизоды великого мультсериала
КиноПоиск HD

На КиноПоиск HD выходит «Футурама». Вспоминаем лучшие эпизоды великого мультсериала

Вчера16
Готовимся к «Лиге справедливости»! Сможете ответить на 10 вопросов о Заке Снайдере?

ТестГотовимся к «Лиге справедливости»! Сможете ответить на 10 вопросов о Заке Снайдере?

Сегодня7
«По наклонной» с Томом Холландом: Как режиссеры «Мстителей» хотели снять драму, а сняли комикс

«По наклонной» с Томом Холландом: Как режиссеры «Мстителей» хотели снять драму, а сняли комикс

Вчера6
Что смотреть дома: «По наклонной», «Дикая парочка», «Угрюм-река»
Выбор редакции

Что смотреть дома: «По наклонной», «Дикая парочка», «Угрюм-река»

Вчера6
«Аватар» вновь стал самым кассовым фильмом в истории. Он обошел «Мстители: Финал»

«Аватар» вновь стал самым кассовым фильмом в истории. Он обошел «Мстители: Финал»

Сегодня, 15:1811
Комментарии
Комментарии к этому материалу отключены