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9 лучших трейлеров недели: Аниме с Годзиллой, французский триллер Netflix и док про Тину Тёрнер

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«Адский цветник»

За что стоит любить и ценить японский кинематограф, так это за то, что он с завидным постоянством поставляет отборнейшую дичь. Как, например, эта история о тихой офисной сотруднице и дружном женском коллективе. На работе идет постоянная война между отделами, напоминающая, скорее, бандитские разборки. И хотя наша героиня пытается не ввязываться в конфликты, оставаться в стороне все труднее: офисное противостояние выходит за пределы компании.

«Бродяга Кэнсин: Финал»

Первый из двух заключительных фильмов о приключениях ронина Кэнсина, также известного как самурай Икс. Парень пытается жить мирно и не проливать кровь, но ему приходится снова взяться за меч, когда негодяи разрушают его любимую забегаловку. Они скоро узнают, что добро обязательно должно быть с кулаками, и нехорошо обижать друзей тех, кто умело обращается с катаной. В главной роли — Такэру Сато, у руля франшизы — Кэиси Отомо.

«Воины династии»

После трех лет постпродакшена до зрителя добралась экранизация одноименной видеоигры, в свою очередь, основанной на классическом китайском романе «Троецарствие». Действие происходит в последние годы существования империи Хань (примерно II век н. э.). Полководец Дун Чжо вводит войска в столицу, чтобы захватить власть во дворце и править страной, а против него один за другим восстают выдающиеся мастера боевых искусств, как, например, «летающий генерал» Люй Бу. Хотя среди персонажей имеются реально существовавшие, на историческую достоверность надеяться не стоит.

«Годзилла: Сингулярность», 1-й сезон

Гигантский радиоактивный ящер все еще с нами, на этот раз в аниме-сериале Netflix. Как обещают создатели, история никак не связана со всеми предыдущими о Годзилле. Над человечеством снова нависает смертельная опасность, каким-то образом связанная с загадочной песней. За ужас отвечает орда доисторических летающих существ, за юмор — бодрый старичок и милый котик.

«Кислород»

Режиссер «Капкана» и «Зеркал» Александр Ажа объединился с Netflix для клаустрофобического триллера с Мелани Лоран в главной роли. В привычную историю о человеке, застрявшем в замкнутом пространстве, добавили фантастики: героиня приходит в себя в криогенной камере. Она ничего не помнит, кислород на исходе, и, чтобы спастись, она должна выяснить, кто она на самом деле.

«Кунг-фу», 1-й сезон

В 1970-х Брюс Ли хотел сняться в готовящемся сериале «Кунг-фу», в котором герой с помощью восточных единоборств разбирается с разными проблемами. Однако тогда ему сказали, что зрители не будут смотреть сериал с азиатским актером, и на главную роль взяли Дэвида Кэрредина. Теперь на экраны выходит новая версия «Кунг-фу», героиню которой играет американка азиатского происхождения. В центре сюжета теперь студентка Ники, которая оставляет учебу в колледже и отправляется на поиски себя в уединенный монастырь.

«Нулевой Эдем», 1-й сезон

Аниме-сериал по одноименной манге Хиро Масимы. Действие происходит во вселенной, где живут люди, инопланетяне и разумные роботы. Главный герой Сики — единственный человек в королевстве Гранбелл, населенном исключительно роботами. Однажды туда приезжает девушка с котом. Пока парень радуется первому увиденному человеку, его соседи решают устроить робовосстание, и обстановка накаляется. Тогда Сики присоединяется к новым друзьям и на звездолете отправляется исследовать космос.

«Они», 1-й сезон

Жутковатый и мрачный тизер новой хоррор-антологии, сделанной в духе фильмов Джордана Пила. По сюжету семейство Блэк в 1950-е переезжает из Северной Каролины в полностью белый район Лос-Анджелеса в период, известный как Великая миграция. В этом идиллическом на первый взгляд месте им придется столкнуться с ненавистью — как рядовой, так и сверхъестественной.

«Тина»

Документальный фильм HBO о жизни и карьере Тины Тёрнер, восьмикратной победительницы премии «Грэмми». Проект расскажет о восхождении Тёрнер к славе, ее личных и профессиональных проблемах и эпичном возвращении на сцену в 1980-е. Режиссеры картины — Дэниэл Линдсэй и Т. Дж. Мартин, лауреаты премии «Оскар» за документальную ленту «Непобежденные».

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