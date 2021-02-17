Шварценеггер, Уиллис и Дауни-мл. попали в число номинантов антипремии «Золотая малина»

Объявлены номинанты 41-й антипремии «Золотая малина», которая отмечает худшие картины года. В лидеры по количеству номинаций в этот раз вырвались эротический триллер «365 дней» и приключенческая картина с Робертом Дауни-мл. «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» — обе картины отметились в шести категориях, включая «Худший фильм» и «Худший ремейк, сиквел или подделка».
Среди номинантов также обнаружился редкий гость — российско-китайское фэнтези «Тайна печати дракона». Фильм отметили в категории «Худший актер второго плана» за роль Арнольда Шварценеггера. В эту же номинацию попал Брюс Уиллис сразу с тремя боевиками.
В этом году список номинантов выглядит так:
Худший фильм
- «365 дней»
- «Несомненное доказательство»
- «Удивительное путешествие доктора Дулиттла»
- «Остров фантазий»
- «Мьюзик»
Худший актер
- Роберт Дауни-мл. — «Удивительное путешествие доктора Дулиттла»
- Майк Линделл — «Несомненное доказательство»
- Микеле Морроне — «365 дней»
- Адам Сэндлер — «Хеллоуин Хьюби»
- Дэвид Спейд — «Не та девушка»
Худшая актриса
- Энн Хэтэуэй — «Последнее, чего он хотел» и «Ведьмы»
- Кэти Холмс — «Кукла 2: Брамс» и «Секрет»
- Кейт Хадсон — «Мьюзик»
- Лорен Лапкус — «Не та девушка»
- Анна Мария Сиклуцка — «365 дней»
Худшая актриса второго плана
- Гленн Клоуз — «Элегия Хиллбилли»
- Люси Хейл — «Остров фантазий»
- Мэгги Кью — «Остров фантазий»
- Кристен Уиг — «Чудо-женщина: 1984»
- Мэдди Зиглер — «Мьюзик»
Худший актер второго плана
- Чеви Чейз — «Великолепный мистер Данди»
- Руди Джулиани (играет себя) — «Борат 2»
- Шайа ЛаБаф — «Выбивая долги»
- Арнольд Шварценеггер — «Тайна печати дракона»
- Брюс Уиллис — «Брешь», «Приказано: уничтожить» и «Дожить до утра»
Худшее экранное сочетание
- Мария Бакалова и Руди Джулиани — «Борат 2»
- Роберт Дауни-мл. и его чрезвычайно неправдоподобный уэльский акцент — «Удивительное путешествие доктора Дулиттла»
- Харрисон Форд и совершенно фальшивая CGI-собака — «Зов предков»
- Лорен Лапкус и Дэвид Спейд — «Не та девушка»
- Адам Сэндлер и его раздражающий голос идиота — «Хеллоуин Хьюби»
Худший режиссер
- Чарльз Бэнд — три фильма серии «Барби и Кендра»
- Барбара Бяловас и Томаш Мандес — «365 дней»
- Стивен Гейган — «Удивительное путешествие доктора Дулиттла»
- Рон Ховард — «Элегия Хиллбилли»
- Сиа — «Мьюзик»
Худший сценарий
- «365 дней»
- Три фильма серии «Барби и Кендра»
- «Удивительное путешествие доктора Дулиттла»
- «Остров фантазий»
- «Элегия Хиллбилли»
Худший ремейк, сиквел или подделка
- «365 дней» (польский ремейк/подделка «Пятидесяти оттенков серого»)
- «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» (ремейк)
- «Остров фантазий» (ремейк/«переосмысление»)
- «Хеллоуин Хьюби» (ремейк/подделка «Испуганного глупца Эрнеста»)
- «Чудо-женщина: 1984» (сиквел)
Лауреатов премии «Золотая малина» объявят 24 апреля.
Источник: Razzies
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