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Шварценеггер, Уиллис и Дауни-мл. попали в число номинантов антипремии «Золотая малина»

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Объявлены номинанты 41-й антипремии «Золотая малина», которая отмечает худшие картины года. В лидеры по количеству номинаций в этот раз вырвались эротический триллер «365 дней» и приключенческая картина с Робертом Дауни-мл. «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» — обе картины отметились в шести категориях, включая «Худший фильм» и «Худший ремейк, сиквел или подделка».

Среди номинантов также обнаружился редкий гость — российско-китайское фэнтези «Тайна печати дракона». Фильм отметили в категории «Худший актер второго плана» за роль Арнольда Шварценеггера. В эту же номинацию попал Брюс Уиллис сразу с тремя боевиками. 

В этом году список номинантов выглядит так:

Худший фильм

Худший актер

Худшая актриса

Худшая актриса второго плана

Худший актер второго плана

Худшее экранное сочетание

Худший режиссер

Худший сценарий

Худший ремейк, сиквел или подделка

Лауреатов премии «Золотая малина» объявят 24 апреля.

Источник: Razzies

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