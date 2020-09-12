Российский прокатчик вырезал сцену с сексом из фильма «Супернова», в котором Колин Фёрт и Стэнли Туччи сыграли пару

Прокатная компания World Pictures вырезала трехминутную секс-сцену из британской ЛГБТ-драмы «Супернова». Об этом сообщили СМИ со ссылкой на зрителей, посмотревших оригинальную и локализованные версии картины.

Фильм Гарри Макквина посвящен путешествию двух мужчин (их сыграли Колин Фёрт и Стэнли Туччи), которые давно находятся в отношениях. Они отправляются в путь потому, что один из них теряет память из-за деменции и хочет посетить все важные ему места, пока не стало слишком поздно. Из российской версии исчез эпизод, в котором пара пытается заняться сексом, но из-за болезни им это не удается.

Как рассказала кинокритик Зинаида Пронченко, прокатчик опасался, что кинотеатры откажутся показывать полную версию. Ориентация главных героев не упоминается и в пресс-материалах, рассылаемых прокатчиком. Кроме того, журналисты «Сноба» сообщили, что Russian World Vision просила их убрать из поста про «Супернову» слово «гей». Кинокритик Ефим Гугнин уточнил, что прокатчики также просят обозревателей не использовать в рецензиях слова, намекающие на гомосексуальность персонажей, и вместо этого описывать героев как близких гетеросексуальных друзей. Из-за этого Антон Долин отказался рецензировать картину и написал колонку о самоцензуре в российском прокате.

Сам режиссер при этом заявил, что не против удаления сцены из локализованной версии. Для него важнее, что «Супернову» вообще выпустили в российский прокат.