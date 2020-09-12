КиноПоиск
Попробовать Яндекс.Плюс

Российский прокатчик вырезал сцену с сексом из фильма «Супернова», в котором Колин Фёрт и Стэнли Туччи сыграли пару

Прокатная компания World Pictures вырезала трехминутную секс-сцену из британской ЛГБТ-драмы «Супернова». Об этом сообщили СМИ со ссылкой на зрителей, посмотревших оригинальную и локализованные версии картины. 

Фильм Гарри Макквина посвящен путешествию двух мужчин (их сыграли Колин Фёрт и Стэнли Туччи), которые давно находятся в отношениях. Они отправляются в путь потому, что один из них теряет память из-за деменции и хочет посетить все важные ему места, пока не стало слишком поздно. Из российской версии исчез эпизод, в котором пара пытается заняться сексом, но из-за болезни им это не удается.

Как рассказала кинокритик Зинаида Пронченко, прокатчик опасался, что кинотеатры откажутся показывать полную версию. Ориентация главных героев не упоминается и в пресс-материалах, рассылаемых прокатчиком. Кроме того, журналисты «Сноба» сообщили, что Russian World Vision просила их убрать из поста про «Супернову» слово «гей». Кинокритик Ефим Гугнин уточнил, что прокатчики также просят обозревателей не использовать в рецензиях слова, намекающие на гомосексуальность персонажей, и вместо этого описывать героев как близких гетеросексуальных друзей. Из-за этого Антон Долин отказался рецензировать картину и написал колонку о самоцензуре в российском прокате.

Сам режиссер при этом заявил, что не против удаления сцены из локализованной версии. Для него важнее, что «Супернову» вообще выпустили в российский прокат. 

КиноПоиск в Telegram

Мгновенные киноновости в нашем Telegram, быстрее только Флэш

Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:
Пожарные и спасатели сражаются с беспощадной стихией: блокбастер от создателей «Движения вверх» уже онлайн.
В главных ролях:Константин Хабенский, Иван Янковский, Стася Милославская
Режиссер:Алексей Нужный
Смотрите по подписке
Смотреть

Смотрите также

Кажется, власти Нью-Йорка помогли Вуди Аллену избежать наказания за растление дочери. Об этом говорится в «Аллен против Фэрроу»

Кажется, власти Нью-Йорка помогли Вуди Аллену избежать наказания за растление дочери. Об этом говорится в «Аллен против Фэрроу»

24 февраля
Организаторов премии «Золотой глобус» обвинили в коррупции

Организаторов премии «Золотой глобус» обвинили в коррупции

22 февраля16
Джина Карано должна была сыграть в спин-оффе про Кару Дюн. Теперь ее, скорее всего, заменит другая актриса

Джина Карано должна была сыграть в спин-оффе про Кару Дюн. Теперь ее, скорее всего, заменит другая актриса

17 февраля15
«Мой голос теперь свободнее»: Джина Карано высказалась об увольнении из «Мандалорца» и анонсировала новый фильм

«Мой голос теперь свободнее»: Джина Карано высказалась об увольнении из «Мандалорца» и анонсировала новый фильм

12 февраля78

Главное сегодня

Том Холланд о «По наклонной»: «Только зрители забываются из-за юмора, как мы бьем им по голове кошмаром»

Сегодня3
Том Холланд о «По наклонной»: «Только зрители забываются из-за юмора, как мы бьем им по голове кошмаром»
Российский прокатчик вырезал сцену с сексом из фильма «Супернова», в котором Колин Фёрт и Стэнли Туччи сыграли пару

Российский прокатчик вырезал сцену с сексом из фильма «Супернова», в котором Колин Фёрт и Стэнли Туччи сыграли пару

Сегодня, 19:38
Фильм недели: «Земля кочевников» с Фрэнсис МакДорманд. Главный претендент на главный «Оскар»

Фильм недели: «Земля кочевников» с Фрэнсис МакДорманд. Главный претендент на главный «Оскар»

12 сентября 20207
Не хотите год ждать фильм про Бэтмена? Посмотрите короткометражку, в которой Джокер просит его убить

Не хотите год ждать фильм про Бэтмена? Посмотрите короткометражку, в которой Джокер просит его убить

Сегодня, 10:4915
В «Ванде/Вижне» намекнули на сюжет «Доктора Стрэнджа 2» и вторжение скруллов! Разбираем финал шоу

В «Ванде/Вижне» намекнули на сюжет «Доктора Стрэнджа 2» и вторжение скруллов! Разбираем финал шоу

Вчера12
Зачем в 2021 году смотреть сериал про карате «Кобра Кай»? Затем, что он просто хорош!

Зачем в 2021 году смотреть сериал про карате «Кобра Кай»? Затем, что он просто хорош!

Вчера9
Что объединяет «Готэм» и «Смурфиков»? Их снимали в самом мрачном переулке Нью-Йорка! Рассказываем об этом месте

Что объединяет «Готэм» и «Смурфиков»? Их снимали в самом мрачном переулке Нью-Йорка! Рассказываем об этом месте

Вчера6
Комментарии
Комментарии к этому материалу отключены