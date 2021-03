Не хотите год ждать фильм про Бэтмена? Посмотрите короткометражку о нем со звездами Тарантино и дель Торо!

Авторы YouTube-канала Bat in the Sun выпустили короткометражку о Темном рыцаре «Бэтмен: Умирать легко» (Batman: Dying is Easy). Деньги на проект собирали в сети, и теперь он стал доступен для просмотра бесплатно.

По сюжету, Джокер вызывает Бэтмена в лечебницу Аркхэм, чтобы рассказать ему, что умирает от рака. Он просит Темного рыцаря закончить их противостояние и убить его, но тот отказывается. Злодей использует все свои трюки и уловки, чтобы заставить Бэтмена отказаться от своих принципов.

Бэтмена сыграл Кевин Портер, а роль Джокера на себя взял Аарон Шёнке, один из режиссеров. Вместе с ними на экране появляется множество других персонажей, знакомых по фильмам и комиксам о Темном рыцаре: Харви Буллок (Майкл Мэдсен), Безумный Шляпник (Джэми Коста), Хьюго Стрэндж (Крис Дотри), мистер Фриз (Майк Эстес), Зас (Гай Гранди), Загадочник (Даг Джонс), Ядовитый Плющ (Вера Бэмби), Харли Куинн (Эми Джонстон), Убийца Крок (Лайонел Вашингтон), Король Приправ (Орион Акаба), Барбара Гордон (Аманда Линн Шафер) и комиссар Гордон (Каспер Ван Дин).

Новый полнометражный фильм о Бэтмене ожидается в кинотеатрах 3 марта 2022 года.