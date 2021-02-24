В «Ванде/Вижне» намекнули на сюжет «Доктора Стрэнджа 2» и вторжение скруллов! Разбираем финал шоу

5 марта завершились «Ванда/Вижн» — первый сериал по комиксам Marvel, снятый для сервиса Disney+. Шоу рассказывало про двух участников Мстителей — супергероиню Ванду Максимофф (Элизабет Олсен) и андроида Вижна (Пол Беттани), живущих в американском городке Вествью.

Последняя серия намекнула на сюжеты будущих фильмов и сериалов Marvel, а также поставила под сомнение появление Людей Икс в мире Мстителей. Рассказываем, что же в ней произошло.

Что произошло в последней серии?

В финале Ванда побеждает свою соседку Агату (Кэтрин Хан), которая оказалась салемской ведьмой, а также снимает энергетический купол с Вествью, позволявший ей контролировать местных жителей. После этого дети Ванды и воскресший Вижн исчезают: изначально они появились в реальности, созданной барьером, поэтому их существование без него невозможно. Также полиция арестовывает Тайлера Хейворда (Джош Стэмберг), главу антитеррористической организации «М.Е.Ч.». До этого он использовал способности Ванды для создания копии Вижна.

Ванда станет злодейкой?

В сцене после титров мы видим Ванду в загадочной хижине, расположенной посреди гор. Героиня изучает Даркхолд — книгу темных заклинаний, которые использовала Агата. Это может косвенно подтверждать одну из теорий, по которой Ванда станет злодейкой и обратит свою магию против супергероев. В следующий раз она появится в сиквеле «Доктора Стрэнджа», который выйдет в 2022 году. В синопсисе фильма сказано, что врагом Стрэнджа станет его бывший друг. Под это описание подходит и маг Карл Мордо (Чиветель Эджиофор), который разочаровался в напарнике в первой части, но не исключено, что они с Вандой будут действовать сообща.

Увидим ли еще Вижна?

Вижн, созданный Вандой в Вествью, скорее всего, уже не вернется. А вот с его «белой» копией, которую собрали агенты «М.Е.Ч.а», все не так однозначно. В последней серии «белому» Вижну интегрировали воспоминания оригинала — теперь он знает про Ванду, Мстителей и других героев вселенной Marvel. Сейчас его судьба неизвестна, в финале он решил покинуть городок.

А как же их дети?

В той самой хижине Ванда слышит голоса своих сыновей Томми (Джетт Клине) и Билли (Джулиан Хиллиард), которые до этого исчезли вместе с куполом. Зрители уже предположили, что это их версии из другой вселенной, где они остались живы. Учитывая, что сиквел «Доктора Стрэнджа» покажет концепцию мультивселенной, Ванда может воссоединиться со своими детьми в параллельном мире. Еще есть теория, что они войдут в команду Молодых Мстителей, так как у обоих есть сверхспособности: Томми обладает суперскоростью, а Билли — телепатией.

Кроссовер «Мстителей» и «Людей Икс» — миф?

В сериале появился герой, который представился Пьетро — покойным братом Ванды, погибшим в «Эре Альтрона». Правда, вместо Аарона Тейлора-Джонсона эту роль исполнил Эван Питерс, который уже играл Ртуть в другой франшизе — «Людях Икс». Фанаты решили, что таким образом Marvel интегрирует одну киновселенную в другую, однако в конце выяснилось, что герой Питерса на самом деле не Пьетро, а актер по имени Ральф Боунер, который жил по соседству с Вандой и весь сезон был под влиянием Агаты. Значит ли это, что вселенные «Мстителей» и «Людей Икс» не пересекутся? Пока не ясно. В теории герои из других серий все еще могут появиться в мире Marvel, как это уже было с Джей Джоной Джеймсоном (Дж. К. Симмонс) в «Человек-паук: Вдали от дома», но, по слухам, Disney все-таки перезапустит серию о мутантах с новыми актерами.

Что будет с Моникой?

Агент «М.Е.Ч.а» Моника Рэмбо (Тейона Паррис), которая пыталась помочь Ванде внутри купола, получила суперспособности. В финале она не погибла от выстрелов, а пропустила пули сквозь свое тело. Фанаты полагают, что в будущем она возьмет псевдоним Фотон, который был у нее в комиксах. Кроме того, в первоисточнике Рэмбо какое-то время была Капитаном Марвел.

В сцене после титров Рэмбо встречает женщину-скрулла, которая говорит, что с ней «хотят увидеться», показывая пальцем наверх. Вероятно, этот эпизод отсылает к сиквелу «Капитана Марвел» (скруллы фигурировали в первой части) либо к сериалу «Секретное вторжение», основанному на комиксе про войну скруллов и супергероев.