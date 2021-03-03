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Стивен Спилберг поставит автобиографичный фильм. Сюжет будет вдохновлен детством режиссера в Аризоне

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Новый режиссерский проект Стивена Спилберга — безымянная картина, сюжет которой вдохновлен детством постановщика в Аризоне. Он не только поставит картину, но и напишет сценарий вместе с Тони Кушнером, с которым уже работал над «Мюнхеном» и «Линкольном». В последний раз Спилберг лично писал сценарий в 2001 году, работая над «Искусственным разумом».

Спилберг неоднократно рассказывал о детстве в Аризоне, которое стало источником вдохновения для многих сюжетов и персонажей в его фильмах. О том, как режиссер навсегда полюбил в детстве звезды и ночное небо, мы рассказывали здесь.

Режиссер родился в Цинциннати в 1946-м, а в 11 лет переехал с семьей в Финикс, штат Аризона. Спустя год он снял там свой первый любительский фильм — крушение поезда. В 1958 году Спилберг стал бойскаутом и поставил девятиминутную киноленту под названием «Последняя перестрелка». В 13 лет Спилберг сделал с одноклассниками 40-минутную военную картину «Побег в никуда».

Ожидается, что Мишель Уильямс сыграет одну из главных ролей. Ее героиня будет вдохновлена матерью Спилберга. Сейчас режиссер занят поиском актеров на остальные роли.

Старт съемок запланирован на лето 2021-го, а релиз должен состояться в 2022 году.

Новый фильм Спилберга, мюзикл «Вестсайдская история», выйдет в прокат 9 декабря 2021-го.

Источник: Deadline

Фото: Getty Images

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