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Гильдия режиссеров объявила номинантов на свою премию

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Вслед за продюсерами и сценаристами номинантов на свою премию объявила и Гильдия режиссеров (DGA). В список претендентов на престижную награду попали Дэвид Финчер, Аарон Соркин и Ли Айзек Чун, постановщик «Минари». Также впервые в истории награды на приз претендуют сразу две женщины-режиссера — Хлоя Чжао и Эмиральд Феннел.

В сериальных категориях за премию поборются Джейсон Бейтман, Зак Брафф, Джон Фавро и Винс Гиллиган.

Список номинантов в этом году выглядит следующим образом:

Кинематографические номинации

Лучший режиссер полнометражного фильма

Лучший режиссерский дебют

Телевизионные номинации

Лучший режиссер драматического сериала

Лучший режиссер комедийного сериала

Лучший режиссер телефильма или мини-сериала

73-я церемония вручения премий DGA пройдет 10 апреля.

Источник: Deadline, 12

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