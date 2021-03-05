Гильдия режиссеров объявила номинантов на свою премию

Вслед за продюсерами и сценаристами номинантов на свою премию объявила и Гильдия режиссеров (DGA). В список претендентов на престижную награду попали Дэвид Финчер, Аарон Соркин и Ли Айзек Чун, постановщик «Минари». Также впервые в истории награды на приз претендуют сразу две женщины-режиссера — Хлоя Чжао и Эмиральд Феннел.
В сериальных категориях за премию поборются Джейсон Бейтман, Зак Брафф, Джон Фавро и Винс Гиллиган.
Список номинантов в этом году выглядит следующим образом:
Кинематографические номинации
Лучший режиссер полнометражного фильма
- Ли Айзек Чун — «Минари»
- Эмиральд Феннел — «Девушка, подающая надежды»
- Дэвид Финчер — «Манк»
- Аарон Соркин — «Суд над чикагской семеркой»
- Хлоя Чжао — «Земля кочевников»
Лучший режиссерский дебют
- Рада Бланк — «40-летняя версия»
- Фернандо Фриаш — «Меня здесь больше нет»
- Реджина Кинг — «Одна ночь в Майами»
- Дариус Мардер — «Звук металла»
- Флориан Зеллер — «Отец»
Телевизионные номинации
Лучший режиссер драматического сериала
- Джейсон Бейтман — «Озарк»
- Джон Фавро — «Мандалорец»
- Винс Гиллиган — «Лучше звоните Солу»
- Лесли Линка Глаттер — «Родина»
- Джули Энн Робинсон — «Бриджертоны»
Лучший режиссер комедийного сериала
- Зак Брафф — «Тед Лассо»
- М. Дж. Делани — «Тед Лассо»
- Сюзанна Фогель — «Бортпроводница»
- Эрин О’Мэлли — «Умерь свой энтузиазм»
- Джефф Шаффер — «Умерь свой энтузиазм»
Лучший режиссер телефильма или мини-сериала
- Сюзанна Бир — «Отыграть назад»
- Скотт Фрэнк — «Ход королевы»
- Томас Каил — «Гамильтон»
- Мэтт Шекман — «Ванда/Вижн»
- Линн Шелтон — «И повсюду тлеют пожары»
73-я церемония вручения премий DGA пройдет 10 апреля.
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