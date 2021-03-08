На BAFTA-2021 номинированы четыре женщины-режиссера. Это рекорд за всю историю премии

Британская киноакадемия объявила номинантов на премию BAFTA в области кино. Больше всего номинаций получили «Земля кочевников» Хлои Чжао, которой прочат главный «Оскар», и подростковая драма «Рокс» про девушку из Лондона, которую бросает мать, — обе картины упомянуты в семи категориях. Вторую строчку — с шетью номинациями — заняли «Манк», «Отец», «Минари» и «Девушка, подающая надежды», а третью — «Мавританец» и «Раскопки» (у обоих по пять номинаций).
В этом году в режиссерскую номинацию впервые попали четыре женщины. Кроме Чжао, награда может достаться Шеннон Мерфи («Молочные зубы»), Ясмиле Жбанич («Куда ты идешь, Аида?») и Саре Гаврон («Рокс»).
Основные номинанты:
Лучший фильм
Лучший режиссер
- Томас Винтерберг, «Еще по одной»
- Шеннон Мерфи, «Молочные зубы»
- Ли Айзек Чун, «Минари»
- Хлоя Чжао, «Земля кочевников»
- Ясмила Жбанич, «Куда ты идешь, Аида?»
- Сара Гаврон, «Рокс»
Лучшая женская роль
- Бакки Бакрай, «Рокс»
- Рада Бланк, «40-летняя версия»
- Ванесса Кирби, «Фрагменты женщины»
- Фрэнсис МакДорманд, «Земля кочевников»
- Вунми Моссаку, «Его дом»
- Элфри Вудард, «Помилование»
Лучшая мужская роль
- Риз Ахмед, «Звук металла»
- Чедвик Боузман, «Ма Рейни: Мать блюза»
- Адарш Гурав, «Белый тигр»
- Энтони Хопкинс, «Отец»
- Мадс Миккельсен, «Еще по одной»
- Тахар Рахим, «Мавританец»
Лучшая женская роль второго плана
- Нив Алгар, «Стойкая броня»
- Косар Али, «Рокс»
- Мария Бакалова, «Борат 2»
- Доминик Фишбэк, «Иуда и черный мессия»
- Эшли Мадекве, «County Lines»
- Юн Ё-джон, «Минари»
Лучшая мужская роль второго плана
- Дэниэл Калуя, «Иуда и черный мессия»
- Барри Кеоган, «Стойкая броня»
- Алан С. Ким, «Минари»
- Лесли Одом мл., «Одна ночь в Майами»
- Кларк Питерс, «Пятеро одной крови»
- Пол Раджи, «Звук Металла»
Лучший оригинальный сценарий
- Томас Винтерберг и Тобиас Линдхольм, «Еще по одной»
- Джек Финчер, «Манк»
- Эмиральд Феннел, «Девушка, подающая надежды»
- Клер Уилсон и Тереза Икоко, «Рокс»
- Аарон Соркин, «Суд над чикагской семеркой»
Лучший адаптированный сценарий
- Мойра Буффини, «Раскопки»
- Флориан Зеллер и Кристофер Хэмптон, «Отец»
- Рори Хайнс, Сохраб Ноширвани и М. Б. Травен, «Мавританец»
- Хлоя Чжао, «Земля кочевников»
- Рамин Бахрани, «Белый тигр»
Лучший британский фильм
- «Стойкая броня»
- «Раскопки»
- «Отец»
- «Его дом»
- «Забвение»
- «Мавританец»
- «Откуда ты родом?»
- «Девушка, подающая надежды»
- «Рокс»
- «Спасительница»
Лучший фильм на иностранном языке
Лучший анимационный фильм
Лучший документальный фильм
- «Коллектив»
- «Дэвид Аттенборо: Жизнь на нашей планете»
- «Дессидент»
- «Мой учитель-осьминог»
- «Социальная дилемма»
Победители станут известны 11 апреля.
Полный список номинантов можно узнать здесь.
Источник: Variety