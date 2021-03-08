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На BAFTA-2021 номинированы четыре женщины-режиссера. Это рекорд за всю историю премии

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Британская киноакадемия объявила номинантов на премию BAFTA в области кино. Больше всего номинаций получили «Земля кочевников» Хлои Чжао, которой прочат главный «Оскар», и подростковая драма «Рокс» про девушку из Лондона, которую бросает мать, — обе картины упомянуты в семи категориях. Вторую строчку — с шетью номинациями — заняли «Манк», «Отец»«Минари» и «Девушка, подающая надежды», а третью — «Мавританец» и «Раскопки» (у обоих по пять номинаций). 

В этом году в режиссерскую номинацию впервые попали четыре женщины. Кроме Чжао, награда может достаться Шеннон Мерфи («Молочные зубы»), Ясмиле Жбанич («Куда ты идешь, Аида?») и Саре Гаврон («Рокс»).

Основные номинанты:

Лучший фильм

Лучший режиссер

Лучшая женская роль

Лучшая мужская роль

Лучшая женская роль второго плана

Лучшая мужская роль второго плана

Лучший оригинальный сценарий

Лучший адаптированный сценарий

Лучший британский фильм

Лучший фильм на иностранном языке

Лучший анимационный фильм

Лучший документальный фильм

Победители станут известны 11 апреля.

Полный список номинантов можно узнать здесь.

Источник: Variety 

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