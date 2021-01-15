«Том и Джерри» показали второй лучший старт за время эпидемии

Под конец зимы Warner Bros. выпустила в прокат гибридную версию «Тома и Джерри» с Хлоей Грейс Морец и нарисованными животными. Фильм вышел в прокат еще до повторного открытия кинотеатров в Нью-Йорке, но и без них в первый уик-энд ему удалось собрать в США и Канаде 14,1 млн долларов. Это лучший результат за все время пандемии после «Чудо-женщина: 1984» той же Warner Bros. (16,7 миллиона).

Как и «Чудо-женщина», «Том и Джерри» появились одновременно в прокате и на сервисе HBO Max (без дополнительной платы). Статистику просмотров на своем стриминге «Уорнеры», как обычно, не раскрывают. Но во второй уик-энд сборы «Тома и Джерри» упали сразу на 53%. У «Чудо-женщины» снижение было еще более резким, на 67%. Похоже, что при той модели дистрибьюции, которую избрала на этот год Warner Bros., время жизни фильма в кинотеатре стремительно сокращается.

«Райя и последний дракон» не повторили достижений «Тома и Джерри»

Отчасти падение сборов «Тома и Джерри» объясняется появлением прямого конкурента — мультфильма «Райя и последний дракон». За три дня в Северной Америке он заработал 8,6 млн долларов — на 40% меньше, чем «Том и Джерри» неделей ранее. И это несмотря на первую неделю работы нью-йоркских кинозалов после годового простоя (сейчас в городе разрешено всего 25% рассадки, но Нью-Йорк все равно сразу вернул себе первое место в списке крупнейших американских рынков кинопроката).

Как и «Том и Джерри», «Райя и последний дракон» доступны онлайн, на Disney+ за дополнительную плату в 30 долларов. Это не устраивает крупные прокатные сети Cinemark и Cineplex. Компаниям не удалось договориться с Disney о том, чтобы изменить схему разделения выручки с сеансов (в отличие от Warner Bros., которая снизила свой процент прибыли). В результате обе сети вообще не показывают мультфильм. Особенно остро это чувствуется в Латинской Америке, где Cinemark принадлежит много экранов. Неизвестно, сработает ли такой бойкот. Прибылью от показов на своем же стриминге и количеством посмотревших Disney ни с кем не делится, поэтому не факт, что компания останется в минусе. А кинотеатры больше всего боятся, что ту же схему дистрибьюции применят к «Черной Вдове» в мае.

Новые переносы: «Тихое место 2» в мае, «Форсаж 9» в июне

Студии продолжают колдовать над графиком релизов в надежде извлечь максимум из коронавирусного проката. Крупнейшая новость недели: «Форсаж 9» опять откладывается, на этот раз ненадолго. Вин Дизель должен был вернуться на большие экраны 28 мая, но теперь это произойдет 25 июня. Так компания Universal рассчитывает переждать новые локдауны в Европе.

Некоторые фильмы переносят уже не назад, а вперед. Открытие кинотеатров в Нью-Йорке стало хорошим знаком для Голливуда, и вот «Тихое место 2», потенциальный хит компании Paramount, переехал с сентября на освобожденное «Форсажем» 28 мая. Семейный фильм «Кролик Питер 2» тоже выйдет весной — 14 мая вместо 11 июня.

Россия: «Райя» лидирует, «Конек-горбунок» собрал миллиард

Сборы в России после пандемийного кризиса почти восстановились. Длинные выходные принесли прокатчикам 1,1 млрд рублей — всего на 12% меньше, чем год назад, в последний праздничный уик-энд перед началом ограничений. Лидером недели стали «Райя и последний дракон» с кассой в 220 млн рублей с четверга по воскресенье.

Второе место заняла российская комедия «Пара из будущего» Алексея Нужного с результатом в 67,3 млн рублей. При этом лучшая посещаемость на сеанс — у прежнего лидера, сказки «Конек-горбунок» (38 человек). Фильм Олега Погодина занял четвертое место за выходные (уступив еще и «Тому и Джерри») и в понедельник достиг отметки в миллиард рублей. Это второй российский фильм, который смог столько собрать в 2021 году. Первым был сиквел «Последнего богатыря».