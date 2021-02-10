Объявлены номинанты на премию Гильдии продюсеров. Скорее всего, эти же фильмы будут претендовать на «Оскар»

Продюсерская гильдия (PGA) объявила кинематографических и телевизионных номинантов на свою премию. За самую престижную награду имени продюсера Дэррила Ф. Занука соревнуются девять фильмов, среди которых «Борат 2», «Манк», «Земля кочевников» и «Девушка, подающая надежды». В сериальных категориях номинации получили «Корона», «Тед Лассо» и «Ход королевы».
Как правило, победители PGA в номинации «Лучший фильм» впоследствии награждаются главным «Оскаром».
Номинанты PGA:
Премия им. Дэррила Ф. Занука за продюсирование игрового фильма
- «Борат 2»
- «Иуда и черный мессия»
- «Ма Рейни: Мать блюза»
- «Манк»
- «Минари»
- «Земля кочевников»
- «Одна ночь в Майами»
- «Девушка, подающая надежды»
- «Звуки металла»
- «Суд над чикагской семеркой»
Премия за продюсирование анимационного фильма
Премия им. Нормана Фелтона за продюсирование драматического сериала
Премия им. Дэнни Томаса за продюсирование комедийного сериала
Премия им. Дэвида Л. Волпера за продюсирование мини-сериала
Премия за продюсирование стриминг- или телефильма
- «Безупречный»
- «Долли Партон: Рождество на площади»
- «Гамильтон»
- «Джейн Гудолл: Надежда»
- «Что конституция значит для меня»
Лауреаты премии PGA станут известны 24 марта.
Источник: Deadline
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