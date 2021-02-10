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Объявлены номинанты на премию Гильдии продюсеров. Скорее всего, эти же фильмы будут претендовать на «Оскар»

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Продюсерская гильдия (PGA) объявила кинематографических и телевизионных номинантов на свою премию. За самую престижную награду имени продюсера Дэррила Ф. Занука соревнуются девять фильмов, среди которых «Борат 2», «Манк», «Земля кочевников» и «Девушка, подающая надежды». В сериальных категориях номинации получили «Корона», «Тед Лассо» и «Ход королевы».

Как правило, победители PGA в номинации «Лучший фильм» впоследствии награждаются главным «Оскаром».

Номинанты PGA:

Премия им. Дэррила Ф. Занука за продюсирование игрового фильма

Премия за продюсирование анимационного фильма

Премия им. Нормана Фелтона за продюсирование драматического сериала

Премия им. Дэнни Томаса за продюсирование комедийного сериала

Премия им. Дэвида Л. Волпера за продюсирование мини-сериала

Премия за продюсирование стриминг- или телефильма

Лауреаты премии PGA станут известны 24 марта.

Источник: Deadline

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