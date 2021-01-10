Драма Хлои Чжао «Земля кочевников» взяла главный приз премии Critics’ Choice Awards. Картина была представлена в 12 номинациях и одержала победу в четырех. Кроме главной, ленту отметили в номинациях «Лучший режиссер», «Лучший адаптированный сценарий» и «Лучшая операторская работа».

Среди сериалов лучшим стал проект Netflix «Корона», а в номинации «Лучший комедийный сериал» приз достался «Теду Лассо».

Список лауреатов Critics’ Choice Awards:

Лучший фильм

Лучший режиссер

Лучший актер

Лучшая актриса

Лучшая актриса второго плана

Лучший актер второго плана

Лучший молодой артист

Лучший оригинальный сценарий

Лучший адаптированный сценарий:

Лучший актерский состав

Лучший зарубежный фильм

Лучшая комедия

Лучшая операторская работа

«Первая корова»

«Манк»

«Земля кочевников»

«Пятеро одной крови»

«Довод»

«Новости со всех концов света»

Лучший оригинальный саундтрек

Лучшая оригинальная песня

Победители в телевизионных номинациях:

Награды Critics’ Choice Movie Awards раздает ассоциация Broadcast Film Critics, в которую входят 300 критиков, работающих на радио, телевидении, а также в онлайн-изданиях.

Источник: Deadline