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Critics’ Choice Awards: «Земля кочевников» — лучший фильм

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Драма Хлои Чжао «Земля кочевников» взяла главный приз премии Critics’ Choice Awards. Картина была представлена в 12 номинациях и одержала победу в четырех. Кроме главной, ленту отметили в номинациях «Лучший режиссер», «Лучший адаптированный сценарий» и «Лучшая операторская работа».

Среди сериалов лучшим стал проект Netflix «Корона», а в номинации «Лучший комедийный сериал» приз достался «Теду Лассо».

Список лауреатов Critics’ Choice Awards:

Лучший фильм

Лучший режиссер

Лучший актер

Лучшая актриса

Лучшая актриса второго плана

Лучший актер второго плана

Лучший молодой артист

Лучший оригинальный сценарий

Лучший адаптированный сценарий:

Лучший актерский состав

Лучший зарубежный фильм

Лучшая комедия

Лучшая операторская работа

  • «Первая корова»
  • «Манк»
  • «Земля кочевников»
  • «Пятеро одной крови»
  • «Довод»
  • «Новости со всех концов света»

Лучший оригинальный саундтрек

Лучшая оригинальная песня

Победители в телевизионных номинациях:

Награды Critics’ Choice Movie Awards раздает ассоциация Broadcast Film Critics, в которую входят 300 критиков, работающих на радио, телевидении, а также в онлайн-изданиях.

Источник: Deadline

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