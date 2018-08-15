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КиноПоиск HD выпустит спин-офф «Я это уже видел». Героями мультсериала станут персонажи скетча «Объяснялкины»

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КиноПоиск HD работает над мультсериалом «Объяснялкины». Проект расскажет о приключениях героев одного из скетчей анимационной передачи «Я это уже видел», созданной Егором Лоскутовым и Дмитрием Сыендуком. Последний также озвучит персонажей.

«Я это уже видел» — альманах, состоящий из разных анимационных скетчей, нарисованных художниками и мультипликаторами со всей России. Большинство персонажей проекта озвучивает Сыендук. В первую серию вошли истории «Первая реакция», «Объяснялкины», «Живое пиво», «Президент Антон», «Новиксан», «Тип и Топ».

«Объяснялкины» — пародия на детские передачи, рассказывающие об устройстве мира. В центре сюжета – семья Объяснялкиных, которые до смерти устали постоянно отвечать на вопросы маленького ребенка.

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