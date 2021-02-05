8 лучших трейлеров недели: Российский комикс, японская манга и американское фэнтези

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«Без жалости»

После успеха сериала «Джек Райан» Amazon взялся перенести на экраны еще одного персонажа Тома Клэнси — оперативника ЦРУ Джона Кларка, который появлялся в 17 книгах американского писателя. В фильме он мстит русским наемникам за убийство жены. Для этого ему сначала нужно выследить российского дипломата и отправиться за киллером в Мурманск.

«Везучая»

Мистический триллер-слэшер с элементами фантастики о писательнице, которая застревает в странной временной петле, где ее с мужем каждую ночь убивает маньяк в маске. Правда, что самое странное, благоверного это совершенно не смущает. Постепенно героиня начинает сомневаться в реальности происходящего.

«Грусть»

Под таким меланхоличным названием скрывается тайваньский зомби-хоррор, можно сказать, фантазия на злобу дня. Все начинается с глобальной эпидемии загадочного вируса, к которой большинство населения планеты относится несерьезно. Молодая пара, как и многие другие, продолжает жить обычной жизнью и однажды по пути на работу сталкивается с агрессивными плотоядными согражданами. Вирус мутировал неожиданным образом: зомби сохраняют сознание и могут говорить.

«Король шаманов»

Новая экранизация одноименной манги Хироюки Такэи, предыдущее аниме-воплощение которой многие смотрели запоем по телевизору 15 лет назад. История вращается вокруг участников турнира шаманов, проводящегося раз в 500 лет. Начинающий шаман должен во что бы то ни стало победить в соревновании и предотвратить грядущую катастрофу. Обещают, что новое аниме покроет сюжет всех 35 томов манги.

«Майор Гром: Чумной Доктор»

Новый трейлер экранизации российского комикса «Майор Гром: Чумной Доктор» обещает крутой разудалый боевик с отлично поставленными драками и харизматичным главным героем. По сюжету фильма питерскому полицейскому предстоит разбираться с Чумным Доктором, который намерен очистить город от «болезни коррупции и беззакония». Майора Грома подобный подход, разумеется, совершенно не устраивает.

«Путешествие»

Несколько лет назад наследный принц из Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд создал компанию, благодаря которой выходит второе аниме, основанное на мифах и легендах его родины (первым был сериал «Народные сказки из будущего»). Главный герой — обычный гончар, которому приходится присоединиться к битве со злобными захватчиками, чтобы защитить родной город.

«Путь домохозяина»

Netflix тоже финансирует аниме, но идет про более проторенному пути экранизаций популярных комиксов. Новый сериал расскажет в комедийном ключе о размеренной жизни ушедшего на покой легендарного якудза. Заведя семью, мужчина осваивает такие премудрости создания домашнего уюта, как готовка, уборка, стирка, рукоделие и, конечно же, война с котом. Выглядит сериал очень минималистично, но будем надеяться, что недостатки анимации компенсируются интересным сюжетом.

«Тень и кость», 1-й сезон

Экранизация одноименного романа Ли Бардуго, который вдохновлен историей России. Действие происходит в Равке, на родине носителей древней магии. Некогда великая страна теперь окружена врагами и разделена Неморем — полосой мрака, кишащего монстрами. Спасти мир может только девушка Алина, в которой однажды пробуждается магическая сила.